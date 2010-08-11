پیگیری جدی حجاب دانشجویان از مهرماه/ برخی بدحجابها دغدغه علم ندارند

جلیل دارا در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه برنامه های مختلفی در راستای بحث حجاب در معاونت فرهنگی در حال شکل گیری است، گفت: از زمانی که بحث عفاف و حجاب و پوشش در جامعه دانشگاهی کشور به شکل جدی مطرح شد کمیته هایی تشکیل شد که این موضوع پیگیری شود.



وی افزود: اگر دانشجویی به خاطر تحصیل علم در دانشگاه وارد این فضا می شود تمام ضوابط را رعایت می کند اگر هم مواردی از بدحجابی در فضای دانشگاه مشاهده می شود یک بخشی از آن به دلیل نا آگاهی است و بخش دیگر به این دلیل است که این افراد دغدغه علم آموزی ندارند.



مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم با اشاره به تولید و توزیع کتابچه هایی با موضوع حجاب در دانشگاهها اظهار داشت: یکی از برنامه هایی که در سال تحصیلی که پشت سر گذاشتیم، تولید و ارسال کتابچه هایی با موضوع حجاب در سطح دانشگاههای سراسر کشور بود که البته این امر در سال تحصیلی جدید نیز پیگیری می شود.



دارا خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید در پی آن هستیم تا فراخوانی به دانشگاهها ارسال کنیم که دستاوردهای نو و نوآوری های مربوط به عفاف و حجاب به جامعه عرضه شود.



وی افزود: همچنین سعی می شود از همکاری خود دانشگاهیان در زمینه موضوع حجاب استفاده شود چرا که باید در این رابطه یک نوع هماهنگی در سیاست های عفاف و حجاب شکل بگیرد لذا در نظر داریم این موضوع را به شکل جدی تر پیگیری کنیم تا اینکه در دانشگاه یکپارچگی در این راستا ایجاد شود.



مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم به اجرای نشستهای توجیهی در سطح مدیران دانشگاهی اشاره کرد و افزود: با اجرای این نشستها که در مهر ماه نیز ادامه دارد سعی خواهد شد مدیران را در برخورد با بحث پوشش و شأنیت دانشگاه توجیه کنیم.



دارا افزود: ضمن اینکه برگزاری جشنواره ها، مسابقات و نمایشگاههایی با موضوع عفاف نیز می تواند در فرهنگ سازی و نهادینه کردن امر پوشش در دانشگاهها مهم باشد.



وی با تأکید بر اثربخشی بحث آموزش در حوزه عفاف و حجاب گفت: یکی از موضوعات مهم که در راستای مسئله پوشش و فرهنگ سازی این مقوله در جامعه دانشگاهی با اهمیت است، آموزش است که البته آموزش تنها یک جنبه از فرهنگ سازی است و بخشی از آن نیز تبیین رعایت ضوابط حجاب و پوشش در دانشگاه و جامعه است، ما نیز به نوبه خود سعی می کنیم به مرور زمان آموزش در خصوص عفاف را در سطح دانشگاهها نهادینه کنیم.