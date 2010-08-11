حمیدرضا آشتیانیپور به خبرنگار مهر گفت: جشنواره فیلم دفاع مقدس در ادوار مختلف نتوانسته در کشف استعدادهای جوان یا رونق دادن به تولید در این سینما موفق باشد. یکی از اهداف این جشنواره مانند هر جشنوارهای کشف استعدادهای جوان است اما این هدف در این سالها محقق نشده است.
کارگردان فیلم سینمایی "شعلههای خشم" ادامه داد: شرایط ساخت فیلم خوب دفاع مقدس فراهم نیست و استعدادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند فضا و امکان کار مناسب را ندارند، این فضا مانع از آن میشود که سینمای دفاع مقدس دوباره رونق بگیرد. محدود شدن ممیزی و توجه به نیروهای تازه میتواند سینمای دفاع مقدس را به روزهای اوج برگرداند.
این کارگردان افزود: ماهیت بسیاری از فیلمهایی که درباره دفاع مقدس ساخته میشوند سفارشی است و چنین فیلمهایی نمیتوانند این سینما را نجات بدهند، حضور فیلمسازان شاخص این عرصه میتواند رونق دهنده سینمای دفاع مقدس باشد. غیبت این فیلمسازان در جشنواره امسال یکی از جذابیتهای جشنواره را کمرنگ میکند اما این به معنی این نیست که جشنواره بدون چهرههای قدیمی فروغی ندارد.
کارگردان فیلم سینمایی "کوسهها" گفت: ابزار و شرایط مختلفی لازم است تا سینمای دفاع مقدس رونق بگیرد، این فضا باید مهیا شود تا فیلمسازان برای ساختن فیلم جنگی انگیزه پیدا کنند، جشنواره فیلم دفاع مقدس حلقهای از زنجیرهای است که اگر کامل نشود سینمای دفاع مقدس احیا نمیشود.
آشتیانیپور در پایان گفت: ساخت فیلمهای سفارشی ظاهر یک جشنواره را پررونق میکند اما نمیتواند فضای پرشور واقعی برای یک جشنواره به وجود آورد، مسئولان سینمایی باید زمینهای فراهم کنند تا جشنوارهها با اهداف فرهنگی و بدون در نظر گرفتن جناحبندیهای سیاسی برگزار شوند و نتایج فرهنگی داشته باشند.
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