قدر فرصتهای رمضان را بدانیم/ برترین اعمال در ماه رمضان

فردا برای مسلمانان ایران زمین که از سیر و سلوک معنوی را از آغاز رجب آغاز کرده، در ماه شعبان به اوج رسانده و در انتظار رمضان به سر برده اند، روز فرخنده و مبارکی است .

رمضان فرصت ارزشمندی برای خودسازی و تزکیه نفس و نزدیکی به خالق برای طی درجات معنوی و دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی است .

حضور در مراسم جمعی در این ماه، امکان کسب فیض را بیشتر کرده، معنویتها اثرگذارتر خواهند بود .

در این ماه انس و الفت مسلمانان روزه دار با قرآن کریم، بعنوان کلام الهی و زندگی ساز بیشتر می شود و چه خوب است که این توجه با تدبر همراه بوده و آموزه های آن برای قرار گرفتن در مسیر کمال بدرستی مورد توجه قرار گیرند .

تلاوت قرآن، ذکر صلوات، استغفار، صله رحم ، خواندن زیارت عاشورا، نیایش از اعمال پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان هستند که هر یک فلسفه مخصوص به خود را داشته، اثر ویژه ای بر مسلمان روزه داری که به آنها اهتمام ورزد ، خواهند داشت .

بی تردید روزه داری ، پرهیز از انواع گناه و سعی برای انجام اعمال نیک و معنوی برای چندان ساده نیست، اگرچه طی دو ماه گذشته خود را برای این ماه آماده کرده ایم اما باز هواهای نفسانی و درخواستهای درونی تحمل برخی مسائل را بر ما سخت و به انجام برخی امور تشویق می کنند، در اینجاست که باید با عقل و منطق ، قدر فرصتها را دانسته و برای بهره مندی از آنها باهرگونه خواهش منفی مبارزه کنیم .

مؤمن واقعی هوشیار بوده و این فرصت مغتنم را از دست نداده، با شناخت معنویتهای این ماه و کانالهای ارتباطی با خداوند متعال، خود را از هرگونه مادی گرایی پوچ رها کرده، به معنویت متصل خواهد شد .

باید چنان از لحظه لحظه پربرکت این ماه استفاده کنیم که در روزهای پایانی که خود زود هم می رسند، افسوس زمان گذشته را نخورده، سبکبال و آرام با ماه ضیافت الهی وداع کنیم .