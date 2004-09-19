امكانات لازم براي پذيرش بيماران كليوي در تهران وجود ندارد

دكتر مصطفي قاسمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اگر بيماران كليوي از شهرستان ها براي درمان به تهران مراجعه كنند هيچ گونه امكاناتي براي دياليز كردن آنها وجود ندارد و تنها مي توانيم آزمايشات ضروري را بگيريم و پس از آن اين بيماران بايد بلافاصله به شهرستان محل سكونت خود بازگردند.

وي ادامه داد: متاسفانه عدم پذيرش بيماران شهرستاني براي دياليز شدن به علت فقدان دستگاه هاي دياليز به اندازه كافي در كشور است چون تمامي بخش هاي دياليز در بيمارستان ها و مراكز درماني به وسيله بيماران پر شده است و دستگاهي براي بيماران جديد نيازمند به انجام دياليز وجود ندارد.

مدير عامل انجمن حمايت از بيماران كليوي گفت: عدم مديريت صحيح مسئولان در مركز مديريت پيوند اعضاء و بيماران خاص سبب ايجاد اين مشكلات براي بيماران كليوي شده است ، چون سالانه حداقل بايد 300 تا 400 دستگاه دياليز وارد كشور كنيم تا بتوانيم بيماران جديد را تحت پوشش قرار دهيم چرا كه هر ساله تعدادي از دستگاه هاي قديمي طول عمر مفيدشان تمام شده يا تعدادي از آنها خراب مي شوند اما متاسفانه در دوسال گذشته هيچ دستگاه دياليزي وارد نشده است.

وي با بيان اينكه وارد نشدن دستگاه هاي مورد نياز بيماران كليوي سبب وارد آمدن ضربه سنگين به بيماران شده است، تصريح كرد: قيمت يك دستگاه دياليز چندي پيش يك ميليون و400 هزار تومان بوده و هم اكنون هزينه آن به 10 تا 15 ميليون تومان رسيده است.

دكتر قاسمي گفت: در گذشته به علت كمتر بودن قيمت اين دستگاه ها نسبت به زمان كنوني، افراد خير راحت تر پرداخت اين هزينه را مي پذيرفتند، به گونه اي كه دوسال پيش نزديك به 50 دستگاه از طريق افراد خير خريداري و به شهرستان هاي مختلف كشور ارسال شد، اما با توجه به وضعيت و قيمت كنوني اين دستگاه ها تقبل اين هزينه ها به سختي انجام مي شود چون در توان افراد خير هم نيست به صورتي كه در سال جاري نيز تا كنون حتي موفق به خريد يك دستگاه نشده ايم.

وي ادامه داد: اين افزايش قيمت نيز به علت عدم ميدريت مركز مديريت پيوند اعضاء و بيماران خاص بوده است كه بايد هزينه 300 تا 400 دستگاه مورد نياز سالانه بيماران دياليزي را از سازمان مديريت و برنامه ريزي دريافت مي كرده تا براساس آن اين دستگاه ها را وارد مي كردند.

دكتر قاسمي گفت: متاسفانه از يك سو افراد مسئول در مركز مديريت پيوند اعضاء و بيماران خاص نسبت به دياليز و مشكلات مربوط به آنها تخصص و آگاهي ندارند و از سوي ديگرتمايلي به همكاري با انجمن بيماران كليوي كه در اين زمينه مي تواند به آنها اطلاعات و آگاهي هاي لازم را بدهد، ندارند در صورتي كه برخي از اين مراكز خيريه سال ها در اين زمنيه كمك به بيماران كليوي فعاليت كرده و بر مشكلات آنها اشراف دارند ، بنابراين مي توانند آنها را در حل مشكلات بيماران خاص راهنمايي كنند.