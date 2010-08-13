همسران جانبازان شیمیایی آموزش درمانی می بینند

سید محمد میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دورههای باز آموزی جانبازان شیمیایی و همسران آنان باهدف پیشگیری و درمان عوارض ناشی از مجروحیتهای شیمیایی در استانهای مختلف کشور در مدت دو روزه برگزار می شود گفت: این دوره ها هشتم مهرماه سال جاری در استان چهار محال و بختیاری برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این دوره ها از سال گذشته آغاز شده است افزود: سال گذشته این دوره های آموزشی در 17 استان کشور برگزار شد و امسال نیز هر ماه در یکی از استانهای کشور با حضور پزشکان و متخصصان آن استان و جانبازان شیمیایی و خانواده های آنان برگزار می شود.

میر هاشمی گفت: در نخستین روز برگزاری این دوره ها، پزشکان و متخصصان هر استان و در دومین روز نیز جانبازان شیمیایی و همسران آنان، آموزشهای لازم را فرا می گیرند.

این دوره تا پایان سال جاری در 15 استان دیگر کشور برگزار می شود ولی در ماه مبارک رمضان بطورموقت برگزار نمی شود.

