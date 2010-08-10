به گزارش خبرگزاری مهر، اولین مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق فردا چهارشنبه با حضور مقامات اتاق تعاون ایران، سازمان توسعه تجارت، نمایندگان مجلس و مقامات عراقی آغاز به کار می کند.

این مرکز تجاری به منظور ارائه تسهیلات و خدمات تجاری به صادرکنندگان ایرانی افتتاح خواهد شد و دفاتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت صادرات، سرکنسولگری، بانک و بیمه، کافی‌نت، اتاق کنفرانس، مدیریت بازاریابی و پذیرش هیئت‌های تجاری در آن وجود دارد.

پیش تر مقامات اتاق تعاون ایران هدف از راه اندازی این مرکز را توسعه صادرات کالاها و محصولات ایرانی در بازار عراق و معرفی شرکتهای ایرانی عنوان کرده بودند.