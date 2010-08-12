۲۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۲۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

80 درصد بزهکاران سابقه محکومیت دارند

یک کارشناس علوم رفتاری با بیان اینکه 60 درصد باندهای بزهکاری هسته مرکزی خود را در زندانها تشکیل می دهند گفت: 80 درصد بزهکاران جامعه سابقه محکومیت دارند.

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلی ترین مجازات برای جرائم زندان است گفت: بزهکاران به دلیل خوی جامعه ستیزی با رفتن به زندان و میان مجرمان با جدیدترین روشهای بزهکاری آشنا شده و پس از خروج از زندان به دلیل تغییر نکردن هویت قبلی همچنان به تکرار جرم اقدام می کنند.

وی افزود: 60 درصد از باندهای بزهکاری هسته مرکزی خود را در زندانها تشکیل می دهند و برخی از مجرمین در دوران محکومیت در مدت مرخصی هم مرتکب جرم می شوند.

این کارشناس علوم رفتاری دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: کارشناسان با مطالعه دقیق رفتاری تعدادی از بزهکاران در زندان به این نتیجه رسیده اند که تعیین مجازاتهای جایگزین، بازپروری هویتی و شخصیتی در دوران محکومیت، محروم کردن مجرمین بزهکار از مرخصی و تسهیلات مشابه، به کار گرفتن زندانیان در فعالیتهای شغلی و تصویب قوانین تشدید مجازات بزهکاران سابقه دارو جدا نمودن آنها از جامعه راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت برای اصلاح آنان است. 

وی گفت: نظارت بر فرزندان خانوادههای متلاشی شده و کنترل نوجوانان و جوانان بزهکار بعد از خروج از کانون اصلاح و تربیت و همچنین مددکاری خانواده های زندانیان در طول محکومیت سرپرست خانواده از اهرمهای بازدارنده در دراز مدت است.

