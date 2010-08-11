واگذاری ساخت اولین کشتی LNG به ایزوایکو

مجید هدایت در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت ساخت کشتی های حمل گاز مایع (ال.ان.جی) در داخل کشور، گفت: همزمان با توسعه صنایع ال.ان.جی، قابلیت ساخت کشتی های حمل گازمایع شده در داخل کشور به وجود می آید.

مدیر عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر امکان ساخت کشتی های ال.ان.جی بر در مجموعه کشتی سازی خلیج فارس (ایزوایکو) وجود دارد، تصریح کرد: هر زمانی که اجرای پروژه های تولید گاز مایع شده وارد فاز اجرایی شود، ساخت کشتی های حمل ال.ان.جی در داخل کشور آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، خرداد ماه سالجاری قراردادی بین شرکت مایع سازی گاز طبیعی و ملی نفتکش ایران برای ایجاد اولین ناوگان کشتیرانی حمل گاز مایع (LNG) امضا شد.

بر اساس این قرارداد، مقرر شد با سرمایه گذاری 1.3 میلیارد دلاری ناوگان کشتیرانی برای حمل حدود 11 میلیون تن LNG تولیدی پروژه ایران ال ان جی متشکل از 11 فروند کشتی تشکیل شود.

در همین حال محمد سوری مدیر عامل شرکت ملی نفتکش با اشاره به تامین 90 درصد منابع فاینانس توسط سازندگان خارجی، از احتمال سفارش ساخت کشتیهای حمل LNG به کشتی سازان چینی خبر داده و گفته بود: اولین کشتی ال ان جی تا چهار سال آینده تحویل ایران می‌شود.

اما مسئولان ایزوایکو در واکنش به ساخت کشتی های LNG توسط سازندگان چینی، از وجود زیرساختهایی برای ساخت کشتی‌ LNG در مجتمع کشتی‌سازی خلیج فارس خبر داده و اعلام کردند: تاکنون این مجتمع کشتی سازی موفق به دریافت لیسانس ساخت مخازن LNG شده و امکان درگیر شدن سازندگان داخلی در این پروژه وجود دارد.

در نهایت احمد قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت هم با بیان اینکه در صورت اعلام توانمندی کشتی سازان داخلی امکان ورود آنها به به پروژه ساخت کشتی‌های حمل LNG وجود خواهد داشت، گفته بود: ایزوایکو برنامه خود را برای ساخت کشتی‌ LNG اعلام کند.