تبلیغ زندگی غربی ؛ دو هزار شبکه ماهواره ای در کمین خانواده های ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که در کشور ما اوقات فراغت از گذشته تا به حال تغییر ماهیت داده است. بر اساس مطالعات کارشناسان به عبارتی گذران اوقات فراغت مردم از خارج به درون خانه ها راه یافته و بیشتر صرف دیدن و شنیدن تلویزیون و رادیو می شود.

بدیهی است که سینماها، پارکها و تئاترها هنوز هم جزئی از گذران اوقات فراغت شهروندان محسوب می شود اما بسیاری از کسانی که از توان مالی خوبی برخوردار نیستند و وسیله نقلیه شخصی هم در اختیار ندارند نمی توانند از این مکانها به درستی استفاده کنند.

متاسفانه امروزه با توجه به فشارهای اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جامعه، شهروندان سطوح متوسط و ضعیف جامعه عموماً اوقات فراغت خود را در خانه صرف دیدن تلویزیون می کنند.

در گذشته نه خیلی دور ایرانیان اوقات فراغتشان را به شب نشینی می گذرانند ولی امروز در شهرهای بزرگ این نوع از گذران اوقات فراغت به دلیل گران بودن هزینه های زندگی، دوری مسافتها و محدودیت زمان کمتر دیده می شود و اگر هم محفل خویشاوندی پیش آید بیشتر صرف دیدن فیلمهای تلویزیون و ماهواره می شود.

هر چند که صدا وسیما تا کنون نتوانسته برنامه های متناسب با نیاز مردم به ویژه جوانان در سطح مطلوبی تولید کند ولی آنچه که این روزها فراگیر شدن آن را به وضوح می توان مشاهده کرد استقبال مردم جامعه ازسریالهای ماهواره ای است که تمام سنین را تحت پوشش خود قرار داده است.

فارسی وان به جنگ فرهنگ ایرانی - اسلامی آمده است

دکتر اعظم میناوند "جامعه شناس" در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با روی آوردن جوانان و خانوادههای ایرانی به سریالها و برنامه های ماهواره می گوید: برخی از مردم کشور زمان فراغت خود را با دیدن سریالهای ماهواره به ویژه شبکه فارسی وان صرف می کنند. این موضوع آسیبها و پیامدهای زیادی را به همراه دارد که روی آوردن به فرهنگ غربی و تقلید از آنان از جمله این پیامدهاست.

وی افزود: برنامه‎‎های این شبکه عمدتا شامل جدیدترین و پر بیننده‎ترین فیلمها و سریالهای تلویزیونی است که طبق اعلام وب‎سایت رسمی فارسی‎وان این شبکه 28 سریال در حال پخش دارد و اغلب این سریالها هر شب و به صورت دنباله‎دار پخش می‎شود.

میناوند اظهار داشت: سریالهای شبکه فارسی وان در گروههای درام، عشقی، کمدی، اکشن و کودکان و عمدتا با سانسور خفیف برای نسخه فارسی پخش می‎شود. همچنین این شبکه مجری ندارد و میان برنامه‎هایش موزیک و تبلیغات پخش می شود. دوبله فارسی سریالها بسیار ضعیف است و ترجمه‎‎ها نیز گاه خنده‎دار و عجیب به‎نظر می‎رسد. با این حال سریالهای این شبکه توانسته مخاطبان انبوهی در میان فارسی‎زبان پیدا کند.

این جامعه شناس گفت: محور اصلی فیلمها و سریالهای فارسی‎وان تبلیغ سبک زندگی غربی است؛ چیزی که باعث شده توجه مخاطبان دختر و پسر نوجوان و جوان به آن جلب شود. شاید بتوان همزمانی راه‎اندازی این شبکه‎‎ها با قطع بسیاری از برنامه‎‎های جذاب عوام‎پسند یا خیابان خلوت کن رسانه ملی را معنادار دانست. البته بدیهی است موارد متعددی همچون مشروبخواری، ارتباط نامشروع و خیانت میان زوجها به‎ وفور در این سریالها مشاهده می‎شود که در تضاد کامل با ارزشهای ایرانی و اسلامی است.

وی افزود: رسانه کسی را اجبار به دیدن نمی‎کند، رسانه جایی رشد می‎کند که مخاطب داشته باشد و فارسی‎وان مخاطب‎سنجی کرده و تیر را به هدف نشانده است. اگر نپذیریم که از این ناحیه دچار آسیب و تهدید شده‎ایم برایش چاره‎اندیشی نخواهیم کرد.

میناوند افزود: باید در‎بهای رسانه ملی به روی هنرمندان، برنامه‎سازان، کارگردانان و فیلمسازان از هر گرایش و سلیقه‎ای و البته در چارچوب سیاستهای نظام باز شود و شبکه‎‎های متعدد فیلم و سریال 24 ساعته در ایران راه‎اندازی شود.

2 هزار شبکه ماهواره ای در کمین خانواده های ایرانی

دکتر علیرضا احمدی کارشناس رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برنامه های شبکه های ماهواره ای گفت: هم اکنون 17 هزار و 666 شبکه ماهواره ای در ایران قابل دریافت است که از این تعداد دو هزار شبکه به خوبی و وضوح بالا در ایران قابل مشاهده است.

وی افزود: از این دو هزار شبکه 380 شبکه اختصاص به موسیقی دارد که 24 ساعته موسیقی و کلیپهای تلویزیونی پخش می کنند و از میان شبکه‏های قابل دریافت در ایران 74 شبکه به مد لباس، آرایش و ...، 273 شبکه مخصوص ادیان، تاریخ و ...، 419 شبکه به ورزش، 252 شبکه مخصوص کودکان و نوجوانان و 92 شبکه اختصاص به مقولات اقتصادی دارد.

همه مقصرند

نباید فراموش کرد که فیلمهای بی کیفیت و کمیت و گران بودن بلیط سینماها، گران بودن روزنامه ها و نشریات خصوصی، حذف یارانه کاغذ از مطبوعات، پایین بودن سرعت اینترنت، بی توجهی به فاصله میان نسلها، تورم، ترافیک، آلودگی هوا و تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی هم می تواند از مهمترین عوامل خستگی شهروندان و روی آوردن به برنامه های ماهواره ها باشد. با این حال اینکه چرا مردم ایران بیشترین وقت خود را در اوقات فراقت صرف دیدن تلویزیون می کنند به تنهایی چالش بزرگ فرهنگی محسوب می شود که شاید پاره شدن حلقه صله رحم در میان خانواده ها و زندگی ماشینی با دغدغه های روز جامعه امروزی علت اصلی آن باشد.