زكريا جلالي : اگر مسئولين رعايت نكنند خون شهيدان دامنگيرشان خواهد شد

گروه دفاع مقدس خبر گزاري مهر: معمار بزرگ انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، آن پير فرزانه و امام شهيدان در بخشي از سخنان حكيمانه خود كه در جلد چهارده صحيفه نور ، صفحه هشتاد مضبوط است ، خطاب به شهداي گرانقدر ايران اسلامي فرموده‌اند : « هان اي شهيدان! در جوار حقتعالي آسوده خاطر باشيد كه ملّت شما ، پيروزي شما را از دست نخواهد داد » .

درهمين زمينه زكريا جلالي يكي از جانبازان شيميايي كه درعمليات كربلاي 4 مصدوم شده است در گفتگو با گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر گفت :منظور از اين پيروزي در واقع همان پيروزي خون بر شمشير است كه از زمان قيام امام حسين «ع» وتا امروز ادامه دارد وشهيدان نيز به امام خود اقتدا كردند ومانند هفتاد و دو تن ياران ايشان براي اهداف الهي خويش به جبهه هاي جنگ عزيمت كردند.

وي افزود : اين پيروزي بايد پاسداري شود ، چرا كه در مقابل بدست آوردن آن حتي جوانهاي پانزده شانزده ساله هم روي مين ها تكه تكه شدند.

وي كه در عمليات كربلاي 4 از پيشتازان بوده در ادامه تصريح كرد ؛ مطمئناً قطره قطره خون شهيدان خود پاسدار اين سر افرازي و پيروزي خواهد بود ،‌ اما وظيفه ما در حفظ و نگهداري و پاسداشت آن همچنان باقي است .

جلالي با اشاره به رشادتها واز خود گذشتگي هاي رزمندگان خصوصا در عمليات كربلاي چهار گفت :چطور اين پيروزي از دست مي رود ، در حالي كه در همين عمليات رزمندگان با فدا كردن جان خويش پل انساني روي مين ها ايجاد ميكردند وپدران، خود جنازه هاي سوخته وتكه تكه نوجوانانشان را به عقب جبهه مي آوردند.

اين جانباز شيميايي در مورد حضور خود در صحنه جنگ اظهار كرد :خدارا شكر كه من نيز سهمي در اين پيروزي دارم وبا وجود مشكلات جسمي و تنفسي ،اصلا ناراحت و پشيمان نيستم و راضي به رضاي الهي هستم.

وي در مورد وظيفه مسئولان در حفظ وحراست اين پيروزي خاطر نشان كرد : همانطور كه امام ارزشها را رعايت مي كرد و مثل مردم عادي زندگي مي كردند ، مسئولين مملكتي نيز بايد مانند ايشان رعايت كنند چراكه اگر مراقب نباشند ، قطره قطره خون شهيدان دامنگيرشان خواهد شد.