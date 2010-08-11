دغدغه مسکن را از میان جوانان حذف می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی نیکزاد سه شنبه شب در نشست شورای مسکن خراسان جنوبی تصریح کرد: یکی از اولویت‌های دولت احمدی‌ نژاد در شرایط کنونی کشور مسکن است که دولت در کنار برنامه‌ های دیگر مانند هد فمندسازی یارانه ‌ها و بحث‌های فرهنگی اهتمام جدی برای حل این مشکلات دارد.

وی اظهارداشت: در دولت نهم و دهم دو کار مهم در بخش مسکن در کشور انجام شد که این دو کار شامل واگذاری زمین به صورت رایگان و ارائه وام قرض ‌الحسنه برای ساخت مسکن است.

نیکزاد به بیان مصوبات جلسه شورای مسکن در تاریخ 14 اسفند سال گذشته استان خراسان جنوبی که با حضور وی برگزار شد، پرداخت و میزان اجرایی شدن این مصوبات را بررسی کرد.

وزیر مسکن بیان داشت: ما تمام توان وزارت مسکن را به میدان آوردیم تا مشکل مسکن را حل کنیم.

نیکزاد، هدفمند کردن یارانه ها، پرداختن به فرهنگ، اشتغال و مسکن را از جمله اهداف دولت دهم ذکر کرد و اظهار داشت: ما بیشتر تمایل داریم تا ساخت مسکن را به انبوه سازان، افراد فنی و پیمانکاران بدهیم.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبات سال 1387 و 1388 باید مقاوم سازی مسکن روستایی در خراسان جنوبی بصورت کامل انعقاد قرارداد شده باشد، افزود: تاکنون سه هزار و 500 نفر به بانک معرفی شدند که قرارداد دو هزار و 500 نفر از این تعداد منعقد شده و قرارداد هزار نفر باقی مانده نیز تا پایان شهریور ماه منعقد خواهند شد.

نیکزاد ادامه داد: هر فردی که خودش زمین دارد به ازای هر واحد و به ازای افراد واجد شرایط 20 میلیون وام به آنها تعلق می‌ گیرد.

وی افزود: ما روی این مسئله تأکید بیشتری داریم زیرا معتقدیم که شهرها باید از درون رشد کند و به اطراف کشیده نشوند زیرا در این مناطق امکانات زیرساختی وجود دارد.