جاده اصلی اردبیل - سرچم 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، احمد مجیدی عصر سه شنبه در بازدید از قطعات مختلف راه اصلی اردبیل سرچم اظهار داشت: فعالیت در این طرح ملی هم اکنون در قطعات مختلف ادامه دارد.

وی عدم تخصیص اعتبارات لازم را تنها مشکل اجرایی که باعث کندی عملیات این پروژه شده است، عنوان کرد.

معاون وزیر راه همچنین در خصوص زمان پایان طرح و افتتاح آن اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان فعالیت اجرایی در قطعات مختلف متفاوت می باشد به طور قطع نمی شود زمانی را برای افتتاح آن مشخص کرد.

در پایان این بازدید معاون وزیر راه و ترابری برای بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه راه اصلی اردبیل جلسه‌ای با پیمانکاران قطعات مختلف در استانداری اردبیل برگزار کرد.

گفتنی است علی نیکزاد استاندار سابق استان اردبیل زمان افتتاح این پروژه مهم و حیاتی استان را دهه فجر سال 87 اعلام کرده بود که به دلیل عدم تکمیل قرار بود در هفته دولت یا دهه فجر سال 88 به بهره برداری برسد، که تاکنون نیز تکمیل نشده است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری اردبیل نیز در آذرماه سال گذشته پیشرفت فیزیکی این طرح را بیش از 76 درصد و زمان افتتاح آن را مهرماه سال جاری عنوان کرده بود.

راه ارتباطی اردبیل – سرچم با طول مسیر 178 کیلومتری به عنوان طرح ملی و از جمله پروژه های مهم و زیر بنایی استان از سال 79 آغاز شده و با سرمایه گذاری بالغ بر هزار میلیارد ریال اجرا می شود.

قرار است با تکمیل و بهره برداری از این طرح به عنوان راه اصلی و بزرگراه، اردبیل از مسیر فیروزآباد و سرچم به آزاد راه تهران و زنجان – تبریز متصل شود.

طرح مطالعاتی این طرح نیز از سال 1370 آغاز شده و مسیر جایگزین اردبیل، گیلان، تهران به شمار می رود. بهره برداری از این مسیر باعث کوتاه شدن سه ساعته مسیر اردبیل - تهران خواهد شد.