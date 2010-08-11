جلسه شورای عالی علوم دوباره لغو شد/ معطلی سه ماهه برای یک اجبار قانونی!

به گزارش خبرنگار مهر، بند 26 ماده واحده قانون بودجه که ناظر بر گزارش اعتبارات پژوهشی است مقرر کرده بود که این گزارش پس از تصویب در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. پایان اردیبهشت ماه حداکثر زمان قانونی برای تقدیم این گزارش به مجلس بود. بر همین اساس محمد مهدی نژاد نوری دبیر شورای عالی عتف در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود که جلسه این شورا باید حداکثر تا نیمه اردیبهشت ماه 89 برگزار شود.

مهدی نژاد نوری با اعلام خبر برگزاری جلسه شورای عالی عتف در اردیبهشت ماه 89 به ریاست محمود احمدی نژاد گفته بود: "به دلیل اجبار قانونی که در زمینه گزارش اعتبارات پژوهشی بند 26 ماده واحده قانون بودجه داریم این جلسه باید اردیبهشت ماه برگزار شود. با توجه به این اجبار قانونی مصوبات باید قبل از ارائه به مجلس در شورا تصویب شود بنابراین در نظر داریم در نیمه اردیبهشت ماه سال آینده جلسه بعدی شورا را با حضور رئیس جمهور تشکیل دهیم."

وقتی جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه 89 برگزار نشد دبیر این شورا که معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز است مورد پرسش قرار گرفت. مهدی نژاد نوری در پی عدم برگزاری این جلسه در اردیبهشت ماه که قرار بود با حضور رئیس جمهور برگزار شود اعلام کرد: "درخواست تشکیل جلسه اواخر سال 88 برای هماهنگی به دفتر ریاست جمهوری ارسال شد اما به دلیل تراکم کاری رئیس جمهور تا کنون وقت جلسه مشخص نشده است."

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خرداد ماه از درخواست کامران دانشجو وزیر علوم از رئیس جمهور برای برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و به مهر گفت: "برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری توسط وزیر علوم به طور مستقیم از رئیس جمهوری در حال پیگیری است."

حسن قدسی پور قائم مقام شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نیز که در تیر ماه در حاشیه چهل و یکمین جلسه کمیسیون دائمی شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری از سوی خبرنگاران درباره علل تعویق جلسه این شورای عالی مورد پرسش قرار گرفته بود از برگزاری این جلسه در تیر ماه 89 خبر داد تا بالاخره گزارش عملکرد بودجه های عملیاتی امور پژوهشی دستگاهها به طور رسمی در این جلسه تصویب و سپس به مجلس ارائه شود.

محمد مهدی نژاد نوری معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در حاشیه همان جلسه ای که قدسی پور صحبت از برگزاری جلسه شورای عالی عتف در تیر ماه کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: "جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به ریاست وزیر علوم و بدون حضور رئیس جمهور در تیر ماه برای ارائه گزارش بند 26 قانون بودجه سال 88 و آیین نامه هزینه کرد بودجه های تحقیقاتی برگزار می شود."

جلسه ای که قائم مقام شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر آن قول داده بودند تا بالاخره در تیر ماه برگزار شود تشکیل نشد و این شورای عالی رفت تا بار دیگر معطل ماندن یک اجبار قانونی که مقرر بود تا پایان اردیبهشت ماه جامه عمل بپوشد را رقم بزند. تعطیلی دستگاههای اجرایی در آن مقطع از سوی دولت به عنوان دلیل عدم برگزاری این جلسه عنوان شد.

پس از آنکه تعطیلی دستگاههای اجرایی توسط دولت منجر به بی نتیجه ماندن وعده برگزاری جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در تیر ماه شد دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که یکبار دیگر در مقام اطلاع رسانی درباره زمان تشکیل این جلسه برآمده بود در گفتگو با خبرگزاری مهر به یک روز در مرداد ماه به عنوان روز برگزاری آن جلسه اشاره کرد.

پنج شنبه 21 مرداد ماه به عنوان روز برگزاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده بود اما علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که عضو این شورای عالی نیز است سه شنبه شب در گفتگو با مهر از لغو این جلسه به دلایلی نامعلوم خبر داد. به این ترتیب بار دیگر نمایندگان مجلس در انتظار گزارش اعتبارات پژوهشی ماندند.