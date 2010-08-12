اژدهای جاده ها در کمین رانندگان غافل/ لزوم بررسی دلایل تصادفات جاده ای در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سرعت غیرمجاز گاه همراه با نمایش آکروباتیک، بی خیالی و غفلت نسبت به رعایت علائم و تابلوهای راهنمایی و هشداردهنده، غیراستاندارد و نبود تعبیه تجهیزات آگاهی دهنده و بازدارنده در خودروها هنگام ورود به موقعیت خطا و خطر، پیچ ها و فراوانی نقاط حادثه خیز، عدم ظرفیت برخی از جاده ها نسبت به ازدیاد خودرو، یک بانده بودن برخی راهها، خواب آلودگی یا ناآشنایی راننده از موقعیت مسیرها، نقص فنی وسیله نقلیه، صاف بودن عاج تایر و سایر موارد از شرایط وقوع تصادفات رانندگی است.

تجهیزات مدرن الکترونیکی و هوشمند پلیس در کاهش تخلفات جاده ای موثر بوده است

اما در این میان طی سالهای اخیر تجهیزات مدرن الکترونیکی و هوشمند پلیس همسو با اقتضای زمان توانسته تاثیر شایان توجهی در پیشگیری و کاهش هر نوع تخلف که برخی می توانسته حادثه خیز باشد، داشته و خواهد داشت.

تدابیر مدیریت و برخورد قاطع قانونی با راننده قانون گریز، مضاف به تعمیق فرهنگ درست رانندگی و آموزش و حرمت مداری مقررات به منظور سلامت افراد جامعه به یقین پروسه کاهش هر چه بیشتر تصادفات را نهادینه می کنند.

فرمانده پلیس راه گیلان در این خصوص به آمار وضعیت تصادفات منجر به تلفات انسانی طی چند سال گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: آمارهای دقیق رایانه ای از سال 83 که از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است، تعداد کشته ها را مشخص می کند.

سرهنگ غلامرضا سیری افزود: در سال 83 تعداد 994 نفر، سال 84 تعداد 992 نفر، سال 85 تعداد 967 نفر، سال 86 تعداد 648 نفر، سال 87 تعداد 685 نفر و سال 88 تعداد 687 نفر در جاده های استان گیلان بر اثر حوادث مختلف رانندگی جان خود را از دست دادند که بیشترین کشته شدگان مربوط به سال 83 است.

وی اظهار داشت: اما روند کاهش کشته ها از سال 83 شروع و بهترین کاهش مربوط به سال 86 است که تعداد کشته ها به 648 نفر تقلیل یافت.

کاهش حوادث ترافیکی در گیلان از سال 86 کاملا محسوس است

فرمانده پلیس راه گیلان همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه روند کشته های رانندگی در تصادفات جاده ای استان به چه صورت بوده است، افزود: تلاشهای دولتهای گذشته با پیگیریهای دولت جدید، ثمربخش بوده و کاهش حوادث ترافیکی در استان از سال 86 کاملا محسوس است.

وی ادامه داد: افتتاح و ساخت آزادراه های متعدد، افزایش نسبی ایمی خودروها، بهبود کیفیت ناوگان عمومی بار و مسافر از نظر طول عمر خودروهای فعال در این بخش و نظارت و ساماندهی شرکتهای باربر و مسافری، فعالیت گسترده در بخش آموزشی و فرهنگسازی همه و همه سبب شد تا ضمن مهار رشد نگران کننده حوادث ترافیکی در سالهای 83 تا 85 سبب کاهش قابل توجه حوادث و تلفات جاده ای نیز شده است.

سیری خاطرنشان کرد: البته کاهش حوادث و تلفات از این جهت ارزشمند و قابل توجه است که در این سه سال یعنی سال 86 تا 88 تعداد خودروها، تعداد افراد دارای گواهینامه جدید و حتی جمعیت نیز دچار افزایش قابل توجهی شده اما با افزایش همه این شاخصهای تاثیرگذار در حوادث ترافیکی، روند رشد تصادفات مهار و سپس رو به کاهش گذاشت.

وی عنوان کرد: دولت و مجلس همواره تمام تلاش خود را برای کنترل و کاهش حوادث به کار گرفته اند که از جدیدترین این اقدامات، تصویب قوانین مربوط به برخورد با رانندگان متخلف در مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: در نهایت نتیجه تلاشهای تمامی سازمانهای دخیل در امر ترافیک خوشبختانه کاهش حوادث بوده اما با همه این تفاسیر با نقطه مطلوب فاصله بسیاراست.

سیری اظهار امیدواری کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف با کمک هم بتوان روند کاهش حوادث را در سطح کشور و استان تا رسیدن به نقطه مطلوب آن ادامه داد.

وی درخصوص عوامل موثر بر تصادفات وسایل نقلیه در استان گیلان و راهکارهای کاهش آن اشاره کرد و افزود: در بروز هر حادثه رانندگی معمولا سه عامل راه، خودرو و انسان نقش دارند که در حوادث مختلف درصد تاثیرگذاری این سه عامل متفاوت است.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: اگر بخواهیم به شکل سنتی و غیرعلمی وارد این بحث شویم می توان این گونه تصور کرد که همیشه عامل انسان باید سبب بروز حادثه شود، اما امروز با تحقیقات علمی گسترده که در کشورهای پیشرفته صورت گرفته است نقش عامل راه و خودرو در وقوع حوادث غیرقابل انکار بوده و در افزایش یا کاهش حوادث ایفای نقش می کنند، آیا می توان انکار کرد، خودروی ایمن تر با تجهیزاتی چون ترمز ای. بی.اس در کاهش بروز حوادث نقش بسزایی دارد یا سیستم ایمنی ایربگ در کاهش تلفات و صدمات ناشی از حوادث بی اثر است، بدون شک اهمیت کیفیت خودروی ایمن حداقل در کاهش تلفات و صدمات ناشی از حوادث بسیار مهم و غیرقابل انکار است.

تاکید فرمانده پلیس راه گیلان بر لزوم استانداردسازی جاده های استان

سیری گفت: بنابراین یکی دیگر از عوامل موثر در کاهش حوادث استانداردسازی جاده های استان است که باید به این بخش نیز در کنار دو عامل دیگر توجه ویژه ای شود.

وی افزود: اما در هر صورت نقش عامل انسانی مهمترین دلیل وقوع حوادث رانندگی است به نوعی که می توان گفت: در 70 درصد حوادث ترافیکی عامل انسانی سبب بروز حوادث می شود، بنابراین توجه ویژه به عامل انسانی در ترافیک بسیار حائز اهمیت است.

فرمانده پلیس راه گیلان یادآور شد: نقش آموزش نیروی انسانی، ایجاد فرهنگ ترافیکی سالم و قوانین محکم بازدارنده بی شک در کاهش حوادث بسیار موثر خواهد بود.

به هر حال در مجموع با کنار هم قرار گرفتن عامل انسانی آموزش دیده و قانونمند، جاده های استاندارد و خودروهای ایمن بدون شک حوادث ترافیکی به کمترین تعداد ممکن کاهش پیدا خواهد کرد که امید است در کوتاهترین زمان با دستیابی به این شاخصها به نقطه مطلوب در وقوع حوادث ترافیکی دست پیدا کنیم و شاهد روزهای بدون تصادف و تلفات ناشی از حوادث ترافیکی در کشور و استان باشیم.