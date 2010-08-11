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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

سالانه 45 میلیون حشره مفید در خوزستان تولید می شود

سالانه 45 میلیون حشره مفید در خوزستان تولید می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان خوزستان گفت: سالانه در خوزستان 45 میلیون حشره مفید برای مبازره با آفت های مزارع و باغات استان تولید می شود.

مرتضی امید بخش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: کنترل بیولوژیک امسال در 222 هزار هکتار از مزارع و باغات کشور درحال اجرا است که سهم این استان 47 هزار هکتار یعنی سه هزار هکتار بیشتر از سال گذشته است.

امید بخش افزود: سالانه 45 میلیون حشره مفید در 14 واحد تولیدی و 29 کلینیک گیاه پزشکی استان تولید می شود که این آمار تولید در کشور کم نظیر است.

وی توضیح داد: از هفت نوع حشره مفیدی که در کشور تولید می شود چهار نوع آن یعنی زنبور براکون، زنبور تلنموس، کفشدوزک کریپتولموس و کفشدوزک رودالیا اکنون در خوزستان تولید و رها سازی می شود. این حشرات در مزارع گوجه فرنگی، ذرت، حبوبات، مرکبات، برنج و نیشکر رها می شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: حشرات مفید پس از تولید در آزمایشگاه در ساعات اولیه صبح به شهرستانها و مزارع منتقل و زیر نظر کارشناسان حفظ نباتات رها سازی می شوند.

امید بخش اضافه کرد: حشرات مفید در لیوان های یکبار مصرف و در هر لیوان به تعداد 200 زنبور ماده یا 200 کفشدوزک به مزارع و باغها منتقل می شوند.

وی عنوان کرد: کنترل بیولوژیک آفات در استان از سال 1376 و تنها با یک واحد تولیدی آغاز شد اما با استقبال کشاورزان در سال های اخیر علاوه بر افزایش واحدهای تولیدی، رهاسازی حشرات هم بیشتر شده است.
کد مطلب 1131677

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