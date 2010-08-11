کمبود اعتبار دلیل شکوفا نشدن کشتی آزاد خوزستان

عبدالرسول ممتازان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در صورت تامین بودجه لازم می‌توانیم کشتی آزاد را شکوفا کنیم همان گونه که در گذشته قهرمانان کشتی آزاد خوزستانی بودند.

وی افزود: با جرقه‌ای که در کشتی فرنگی ایجاد شد، امروز مربیان کشتی خوزستان در تیم‌های ملی مربی هستند با همت همین مربیان اعضای تیم‌های ملی کشتی را جوانان کشتی‌گیر خوزستانی تشکیل داده‌اند.



ممتازان به حضور کشتی‌گیران نوجوانان و جوان خوزستانی در مسابقات آسیایی و جهانی که در روزهای گذشته برگزار شده بود اشاره‌کرد و گفت: تیم ملی کشتی نوجوانان که در مسابقات آسیایی مقام قهرمانی را سبک کرد شش ورزشکار خوزستانی را همراه داشت که از پنج مدال طلای کسب شده، چهار مدال را کشتی گیران خوزستانی به‌دست آوردند.



وی تصریح‌کرد: در اصل حضور شش کشتی‌گیر نوجوان خوزستانی در تیم ملی حداقل تعداد کشتی گیری بود که می‌توانست تیم ملی را همراهی کند چرا که خوزستان می‌توانست با هفت یا هشت کشتی‌گیر خوزستانی در این رقابت حضور یابد. در تیم ملی جوانان نیز در سال جاری چهار کشتی‌گیر خوزستانی حضور داشتند در حالی که سال گذشته پنج کشتی‌گیر جوان خوزستانی ملی پوش تیم ملی کشورمان بودند.



رئیس هیئت کشتی استان ادامه داد: در سال گذشته با وجود اینکه خوزستان در هیچ رده‌ای میزبان مسابقات نبود در تمامی رده‌های سنی قهرمان کشتی ایران شد، برای مثال در استان کشتی خیزی مانند فارس، کشتی گیران خوزستانی پنج مدال طلا از هشت مدال طلای کشوری را به خود اختصاص دادند.



ممتازن عنوان کرد: در صورتیکه اعتبارات لازم به کشتی خوزستان اختصاص یابد این استان نه تنها کشتی خوزستان را به اوج می رساند که می تواند باعث تقویت تیم های ملی کشتی کشور نیز شود.