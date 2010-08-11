هشت طرح آبی گیلان برای پذیرش سرمایه گذار معرفی شدند

ابوالقاسم صابر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این شرکت برای جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف تأمین آب، آبیاری و زهکشی و تولید برق آمادگی دارد، افزود: سدهای مخزنی دیورش، خالصان، لاسک، عزیزکیان، نیلرود و گولک که در مراحل اول و دوم مطالعات قرار دارند، ازجمله طرحهایست که این شرکت برای پذیرش سرمایه گذار جهت اجرای این طرحها اعلام آمادگی کرده است.

وی اظهارداشت: این شرکت همچنین برای اجرای سه واحد از شبکه آبیاری و زهکشی استان گیلان برای جذب و پذیرش سرمایه گذار آمادگی دارد.

سرپرست آب منطقه ای گیلان در ادامه اجرا و بهره برداری از این واحدها با قابلیت تنظیم آب به میزان 200 میلیون متر مکعب در سال و با اثر بخشی و بهبود وضعیت بیش از 58 هزار هکتار از اراضی شالیکاری می تواند موجب تحولی چشمگیر در کشاورزی استان گیلان شود.

وی همچنین اجرای نیروگاه برقابی سد مخزنی در حال ساخت شهر بیجار نیز از سوی آب منطقه ای گیلان به عنوان یکی از بخش های آماده جذب سرمایه گذار معرفی شده است.

صابر یاد آورشد: برای اجرای این طرحها در مجموع افزون بر دو تریلیون و 150 میلیارد ریال هزینه پیش بینی شده است.