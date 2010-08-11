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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۱

61 خانوار مددجوی کمیته امداد گیلان صاحب خانه شدند

61 خانوار مددجوی کمیته امداد گیلان صاحب خانه شدند

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر تامین مسکن و ساختمان کمیته امداد استان گیلان از واگذاری 61 خانوار مددجوی شهری زیر پوشش این نهاد انقلابی طی سال جاری خبر داد.

عباس فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود:  امسال از 130 سهمیه مسکن اختصاص یافته به مددجویان فاقد مسکن در شهرهای بالای 12 هزار نفر، تعداد 61 واحد مسکن خریداری و به مددجویان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه عملیات ساخت 69 واحد مسکونی دیگر در حال ساخت است، میانگین قیمت واحد های مسکونی خریداری شده را 200 میلیون ریال اعلام کرد و اظهارداشت: برای خرید این واحد های مسکونی هفت میلیارد و 800 میلیون ریال کمک بلا عوض با سرانه 60 میلیون ریال به مددجویان پرداخت شده است.

 مدیر تامین مسکن و ساختمان کمیته امداد گیلان ادامه داد: برای تامین سهم آورده مددجویان نیز علاوه بر کمکهای بلاعوض یک میلیارد و 60 میلیون ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه 30 میلیون ریالی به 56 خانوار پرداخت شده است.

کد مطلب 1131687

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