  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۰

1200 مبلغ به مساجد استان مرکزی اعزام شدند

1200 مبلغ به مساجد استان مرکزی اعزام شدند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: بیش از ‌هزار و 200 مبلغ به مساجد شهری و روستایی استان مرکزی همزمان با ماه مبارک رمضان اعزام شدند.

حجت ‌الاسلام احمد رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعزام مبلغان با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با احکام نورانی اسلام و بیان فضایل این ماه پر خیر و برکت، ترویج معارف اسلامی و اقامه نماز جماعت انجام شد.

رضاییان ادامه داد: برگزاری جلسات آموزشی از قبیل جلسات قرآنی، تفسیر و نهج البلاغه و پرداختن اهمیت عفاف و حجاب و انقلاب از دیگر وظایف مبلغان اعزامی است.

رضاییان با بیان اهمیت ماه رمضان برای ارتباط با خداوند و معنویات این ماه گفت: این ماه بهترین فرصت برای تبیین دین و اصول دین است که باید از آن استفاده کرد. 

کد مطلب 1131692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها