1200 مبلغ به مساجد استان مرکزی اعزام شدند

حجت ‌الاسلام احمد رضاییان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: اعزام مبلغان با هدف آشنایی هرچه بیشتر مردم با احکام نورانی اسلام و بیان فضایل این ماه پر خیر و برکت، ترویج معارف اسلامی و اقامه نماز جماعت انجام شد.

رضاییان ادامه داد: برگزاری جلسات آموزشی از قبیل جلسات قرآنی، تفسیر و نهج البلاغه و پرداختن اهمیت عفاف و حجاب و انقلاب از دیگر وظایف مبلغان اعزامی است.

رضاییان با بیان اهمیت ماه رمضان برای ارتباط با خداوند و معنویات این ماه گفت: این ماه بهترین فرصت برای تبیین دین و اصول دین است که باید از آن استفاده کرد.