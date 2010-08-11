آتش در کمین جنگلها و مراتع کردستان است / رشد آتش سوزی های عمدی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در حالیکه هر ساله و در ایام تابستان گرمای هوا و خشک شدن مراتع و بعضی از جنگلها در استان کردستان و سایر مناطق کشور زمینه را برای بروز آتش سوزی فراهم می کند ولی متاسفانه در سال جاری این روند در استان تشدید شده و هر روز شاهد آتش گرفتن بخشی از جنگلها و مراتع این استان هستیم.

در طول سالهای گذشته شمار آتش سوزی ها در جنگلها و مراتع استان کردستان کم بوده و بیشتر آتش سوزیها هم بر اثر سهل انگاری مردم و بهره برداران به وقوع می پیوست ولی در سال جاری و بر اساس گفته مسئولان و متولیان امر شمار آتش سوزیهای عمدی در این استان افزایش یافته و تاکنون افراد زیادی هم در این رابطه توسط مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گرفته اند که با توجه به این شرایط تهدید جدی در کمین مراتع و جنگلهای کردستان قرار دارد.

خشکسالی و گرمای هوا از جمله عوامل افزایش آتش سوزی در جنگلها و مراتع کردستان

استان کردستان با دارا بودن 373 هزار هکتار جنگل که بیشتر در شهرستانهای مریوان، سقز، سروآباد، بانه، کامیاران و سنندج واقع شده است یکی از مناطق مستعد کشور در این بخش به شمار می رود که هرچند به دلیل خشکسالی چند سال اخیر خسارتهای زیادی به جنگلهای استان وارد شده است ولی بارانهای مناسب سال گذشته و امسال بخشی از این خشکسالی ها را جبران کرد اما همچنان آثار این خشکسالی بر چهره جنگلهای این استان خودنمایی می کند و عامل مهمی در افزایش شمار آتش سوزیهای جنگلها و مراتع کردستان به شمار می رود.

وجود بیش از یک میلیون و 400 هزار هکتار مرتع در استان کردستان که بنا به گزارش سازمانهای متولی این استان در زمینه غنای گیاهی یکی از مناطق ویژه کشور و حتی جهان هم به شمار می رود، باعث شده است که کردستان در این بخش نیز به عنوان یک منطقه مستعد در کشور مطرح باشد.

ورزش بادهای مختلف از یک سو و افزایش بی رویه و سرسام آور گرمای هوا در سال جاری از سوی دیگر باعث شده است که شمار و میزان آتش سوزیها در جنگلها و مراتع استان کردستان در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یابد که البته نکته نگران کننده در این بین افزایش شمار آتش سوزیهای عمدی از سوی مردم است.

وضعیت آتش سوزی مراتع و جنگلهای استان کردستان در سال جاری به گونه ای است که متاسفانه در سال جاری حتی حومه شهرهای این استان نیز بی نصیب نبوده و در حال حاضر لکه های سیاه و عواقب آتش سوزیهای حومه سنندج، سروآباد و حتی شهر سقز نیز باعث تاسف بیننده و دوستداران محیط زیست و منابع طبیعی می شود.

پوشش جنگلهای استان مستعد وقوع آتش سوزی است

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج با اشاره به دلایل اصلی وقوع آتش سوزیهای مختلف در مراتع و جنگلهای این استان، به خبرنگار مهر در سنندج عنوان کرد: ماده اولیه و وضعیت پوشش جنگلها و مراتع استان اولین دلیلی است که در صورت بروز کوچکترین حادثه ای منجر به وقوع آتش سوزی می شود.

اکرم توفیقی در ادامه به دیگر دلایل وقوع آتش سوزیها در جنگلها و مراتع استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: شرایط خشکسالی و افزایش بی رویه گرمای هوا در سال جاری در استان کردستان، عوامل انسانی و سهل انگاری مردم و افراد بهره بردار نیز از جمله دیگر عواملی است که باعث وقوع آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان در سال جاری بوده است.

کشاورزان کردستان محلهای کشت گندم را آتش می زنند

وی گفت: یکی از مشکلات جدی استان کردستان در این بخش که چند سالی است روند رو به رشدی را آغاز کرده و و متاسفانه همچنان ادامه دارد، آتش زدن محل کشت گندم برای آماده کردن آن برای کشت دوباره است که البته این وضعیت از دهه پایانی مرداد تا اوایل مهر ماه آغاز می شود و در سال جاری نیز این وضعیت به شکل نگران کننده ای ادامه دارد.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان با اشاره به اینکه در سال جاری افراد زیادی در رابطه با آتش زدن عمدی جنگلها و مراتع این استان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند، افزود: متاسفانه در سال جاری این پدیده به شدت افزایش یافته و روند فعلی آن نگران کننده است و به نظر می رسد که فرهنگ سازی و توجه بیشتر مردم به حفظ و اهمیت وجود مراتع و جنگلها برای جلوگیری از این پدیده بسیار مهم است.

وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی کردستان امکان کنترل آتش سوزیها را مشکل کرده است

توفیقی به وضعیت جغرافیایی و توپوگرافی جنگلها و مراتع استان کردستان اشاره کرد و یادآور شد: اداره کل منابع طبیعی استان کردستان به تنهایی قادر به کنترل تمامی آتش سوزیها در جنگلها و مراتع استان نیست و همکاری و مشارکت بیشتر مردم برای کنترل و خاموش کردن آتش سوزیهای احتمالی بسیار مهم و ضروری است.

وی خواستار فرهنگسازی برای حفاظت از منابع طبیعی به عنوان یک نیاز اصلی انسانها از همان سنین جوانی شد و بیان داشت: آموزش و پرورش، رسانه های جمعی به ویژه صدا و سیما می توانند در این راستا نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری را بر عهده داشته باشند که البته تاکنون این مهم به نوعی نادیده گرفته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کردستان مهمترین خسارت های ناشی از وقوع آتش سوزیها در جنگلها و مراتع را آلودگی هوا، خسارت به پوشش گیاهی و خاک منطقه عنوان کرد و افزود: ادامه این روند می تواند در به خطر انداختن حیاط جانوری خطرناک باشد که با توجه به وضعیت استان در خصوص وجود گونه های نادر جانوری هم نیازمند توجه بیشتر مسئولان و اقشار مختلف مردم برای مقابله با این پدیده است.

اختصاص یک میلیارد ریال برای آموزش و فرهنگسازی مردم استان کردستان

توفیقی با اشاره به تلاش اداره کل منابع طبیعی استان کردستان در راستای فرهنگسازی و توجیه هرچه بهتر مردم به ویژه افراد بهره برداری برای حفاظت از جنگلها و مراتع این استان، خاطرنشان کرد: در سال جاری و برای اولین بار مبلغ یک میلیارد ریال اعتبار در حوزه مباحث فرهنگی و ارائه آموزشهای لازم به مردم به ویژه روستائیان در این حوزه در نظر گرفته شده است.

در حالیکه آمار دقیقی از شمار آتش سوزیهای جنگلها و مراتع استان کردستان در سال جاری منتشر نشده است ولی بنا به گزارشهای انجمن های دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی شمار آتش سوزیهای سال جاری در این استان را بالغ بر 900 مورد اعلام کرده اند.

تنها اشاره به آمار منتشر شده از سوی شهرداری سنندج طی هفته گذشته موید این نکته است که شمار آتش سوزیها در جنگلها و مراتع استان کردستان در سال جاری شاید آماری بیش از این هم باشد زیرا شهردار سنندج طی هفته گذشته شمار آتش سوزیهای صورت گرفته در حومه این شهر را بالغ بر 200 مورد اعلام کرده بود.

هر چند که گرمای هوا و افزایش خشکسالی به عنوان مهمترین تهدید در خصوص وقوع آتش سوزی در جنگلها و مراتع استان کردستان به عنوان مهمترین عوامل یاد می شود ولی شاید توجه به این نکته هم که مردم به صورت کامل توجیه شوند نیز می تواند در این زمینه موثر و مفید واقع شود.