تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه بیستم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سی ام شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با یازدهم اوت سال 2010 میلادی.

- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی که ساعت 20 امشب در ورزشگاه "هرازدان" شهر ایروان به دیدار تیم ارمنستان می‌رود.

- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز با حضور بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان به پایان می رسد.

- دومین و آخرین گروه از کاروان ورزشکاران ایرانی اعزامی به نخستین دوره مسابقات المپیک نوجوانان امشب راهی سنگاپور می‌شوند.

- در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال ملی امروز مسابقات زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌شود:

* مالی - گینه

* کره جنوبی - نیجریه

* تایلند - سنگاپور

* چین - بحرین

* قزاقستان - عمان

* روسیه - بلغارستان

* لیتوانی - بلاروس

* آذربایجان - کویت

* فنلاند - بلژیک

* مولداوی - گرجستان

* سنگال - ساحل عاج

* مالت - مقدونیه

* سوئد - اسکاتلند

* اوکراین - هلند

* ترکیه - رومانی

* چک - لیتوانی

* دانمارک - آلمان

* اتریش - سوئیس

* صربستان - یونان

* مونته نگرو - ایرلند شمالی

* آلبانی - ازبکستان

* اسلواکی - کرواسی

* لهستان - کامرون

* آفریقای جتوبی - غنا

* ایرلند - آرژانتین

* اسلوونی - استرالیا

* انگلستان - مجارستان

* عربستان - توگو

* نروژ - فرانسه

* مکزیک - اسپانیا

* اروگوئه - آنگولا

- تیم "ب" بسکتبال کشورمان امروز آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام استانکوویچ لبنان را مقابل چین تایپه برگزار می‌کند.