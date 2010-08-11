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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۱

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر ارمنستان و پیگیری مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

 به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهار‌شنبه بیستم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سی ام شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با یازدهم اوت سال 2010 میلادی.

- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی که ساعت 20 امشب در ورزشگاه "هرازدان" شهر ایروان به دیدار تیم ارمنستان می‌رود.

- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز با حضور بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان به پایان می رسد.

- دومین و آخرین گروه از کاروان ورزشکاران ایرانی اعزامی به نخستین دوره مسابقات المپیک نوجوانان امشب راهی سنگاپور می‌شوند.

- در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال ملی امروز مسابقات زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار می‌شود:
* مالی - گینه
* کره جنوبی - نیجریه
* تایلند - سنگاپور
* چین - بحرین
* قزاقستان - عمان
* روسیه - بلغارستان
* لیتوانی - بلاروس
* آذربایجان - کویت
* فنلاند - بلژیک
* مولداوی - گرجستان
* سنگال - ساحل عاج
* مالت - مقدونیه
* سوئد - اسکاتلند
* اوکراین - هلند
* ترکیه - رومانی
* چک - لیتوانی
* دانمارک - آلمان
* اتریش - سوئیس
* صربستان - یونان
* مونته نگرو - ایرلند شمالی
* آلبانی - ازبکستان
* اسلواکی - کرواسی
* لهستان - کامرون
* آفریقای جتوبی - غنا
* ایرلند - آرژانتین
* اسلوونی - استرالیا
* انگلستان - مجارستان
* عربستان - توگو
* نروژ - فرانسه
* مکزیک - اسپانیا
* اروگوئه - آنگولا 

- تیم "ب" بسکتبال کشورمان امروز آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام استانکوویچ لبنان را مقابل چین تایپه برگزار می‌کند.

کد مطلب 1131708

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