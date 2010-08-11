تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه بیستم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با سی ام شعبان سال 1431 هجری قمری و برابر است با یازدهم اوت سال 2010 میلادی.
- تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی که ساعت 20 امشب در ورزشگاه "هرازدان" شهر ایروان به دیدار تیم ارمنستان میرود.
- پنجاهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان و انتخابی المپیک امروز با حضور بیش از دو هزار تیرانداز از 103 کشور در مونیخ آلمان به پایان می رسد.
- دومین و آخرین گروه از کاروان ورزشکاران ایرانی اعزامی به نخستین دوره مسابقات المپیک نوجوانان امشب راهی سنگاپور میشوند.
- در ادامه دیدارهای تدارکاتی فوتبال ملی امروز مسابقات زیر در اقصی نقاط دنیا برگزار میشود:
* مالی - گینه
* کره جنوبی - نیجریه
* تایلند - سنگاپور
* چین - بحرین
* قزاقستان - عمان
* روسیه - بلغارستان
* لیتوانی - بلاروس
* آذربایجان - کویت
* فنلاند - بلژیک
* مولداوی - گرجستان
* سنگال - ساحل عاج
* مالت - مقدونیه
* سوئد - اسکاتلند
* اوکراین - هلند
* ترکیه - رومانی
* چک - لیتوانی
* دانمارک - آلمان
* اتریش - سوئیس
* صربستان - یونان
* مونته نگرو - ایرلند شمالی
* آلبانی - ازبکستان
* اسلواکی - کرواسی
* لهستان - کامرون
* آفریقای جتوبی - غنا
* ایرلند - آرژانتین
* اسلوونی - استرالیا
* انگلستان - مجارستان
* عربستان - توگو
* نروژ - فرانسه
* مکزیک - اسپانیا
* اروگوئه - آنگولا
- تیم "ب" بسکتبال کشورمان امروز آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام استانکوویچ لبنان را مقابل چین تایپه برگزار میکند.
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