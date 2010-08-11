عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- دکتر محمت هولکی اوز نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت روز بین المللی جوانان12 اوت برابر با 21 مرداد ماه گفت : جمهوری اسلامی ایران امروز ازمزیت داشتن جمعیت جوان پویای 17 میلیون نفری برخوردار است.



- حمایت دفتر مرکزی سازمان غیر دولتی جنبش "بسیج مردمی" از برنامه هسته ای و موضع دولت جمهوری اسلامی ایران

- معاون وزیر خارجه روسیه: مسکو بار دیگر مخالفت خود را با تحریم های یک جانبه علیه ایران علام کرد.

- دیدار رئیس جمهوری جدید کلمبیا و ونزوئلا پس از یک دوره تنش بین دو کشور

- هیلاری کلینتوری وزیر خارجه آمریکا در اظهارتی تحریک آمیز خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شد.

- آمریکا به شهروندان خود برای سفر به روسیه به دلیل آلودگی ناشی از آتس سوزی جنگلها هشدار داد.

- 17 کشور اسلامی امروز را نخستین روز ماه مبارک رمضان اعلام کردند.

- آمریکا توانایی های جنگی هواپیماهای اف 15 صادراتی به عربستان را به دلیل نگرانی های اسرائیل کاهش می دهد.