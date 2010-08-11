ایران در خط مقدم مبارزه با پنهانکاری های جهانی/ نخبگان روس به مردم خیانت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مرکزی سازمان غیر دولتی جنبش "بسیج مردمی Minin و Pozharsky" در خصوص وضع تحریم جدید علیه ایران در بیانیه ای اعلام کرد: در تاریخ 9 ژوئن 2010 شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه شماره 1929 وضع تحریم های بین المللی علیه ایران، در پاسخ به موضع سازش ناپذیر ایران در خصوص برنامه هسته ای اش رای مثبت داد.

این سومین قطعنامه در دو سال گذشته است که تحریم های اقتصادی علیه این کشور را که فقط در حال توسعه برنامه هسته ای ملی است، تشدید می کند. روسیه هم در میان رای دهندگان به این قطعنامه تبعیض آمیز قرار دارد. این موضع بیانگر خیانت نخبگان حاکم به منافع کشور مردم روس و دیگر قومیت هاست.



در ادامه این بیانیه آمده است: همسایه ما که یک کشور باستانی است، امروز دوست ما محسوب می شود و در خط مقدم مبارزه با پنهانکاری های جهانی آمریکا و اسرائیل ایستاده است. اول از همه، این جنگ بین خوبی و بدی است، جنگ بین نور درخشان معنویت دین های ارتودوکس و اسلام علیه دنیای تاریک یهودی هایی است که "گاو طلایی" را می پرستند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به تاریخ جنگ های مذهبی اسلام و مسیحیت آمده است: این جنگ ملت های جهان برای به دست آوردن حق توسعه کشورشان با روش های ملی است، حق هر ملتی بر اساس اراده خداوند برای انتخاب نوع زندگی و روش ارتباط با خداوند. این جنگ مردمان از جان گذشته، بینوا و رنج کشیده از ظلم و ستم جامعه علیه ظلم و استبداد و عدم وجود آزادی های سیاسی است.



این سازمان غیر دولتی در بخش دیگری از این بیانیه آورده است: امروز در اطراف ایران بلوکی از کشورها در حال تشکیل است که جسارت پیدا کرده اند به استبداد ودیکتاتوری غرب زانو خم نکنند. درحالی که ابتکار عمل شجاعانه ای که امروز ایران ، ترکیه ، سوریه، جنوب لبنان و فلسطین را با هم متحد کرده است و مورد حمایت مردمان صادق قرار گرفته است، امضای روسیه و چین ذیل این قطعنامه در واقع امضای زیر رد حق حاکمیت خود و تخریب وجه این دو امپراطوری است. رفتار مسکو و پکن را تنها می توان خیانت ملی تفسیر کرد که می تواند شروعی بر جنگ جهانی سوم باشد.



دفتر مرکزی جنبش مخالفت جدی خود با موضع رسمی رژیم سیاسی حاکم روسیه درباره تحریم ها علیه ایران اعلام و حمایت کامل خود ازموضع رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای رهبر معظم ایران اعلام می دارد. بسیج روسیه دستان خود را به سوی بسیج ایران، سپاه پاسداران و دیگر دوستداران جمهوری اسلامی ایران دراز کرده و از موضع محکم آنان علیه نقشه ای که برای ایران و انسانیت کشیده شده، حمایت می کند.



در پایان این بیانیه آمده است: در مبارزه علیه برده داری معنوی جهانی، تحقیر ملی و استبداد اجتماعی، ما با شما و در کنار شما هستیم.