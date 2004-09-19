تاگس اشپيگل : ابراز خرسندي دولت آلمان از تصويب قطعنامه ايران

به گزارش خبرگزاري مهر به نوشته اين روزنامه ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان با اعلام اين خبر افزود : تصويب چنين قطعنامه اي حامل سيگنالهايي براي ايران بود تا اين كشور را به همكاريهاي بيشتر با آژانس بين المللي انرژي اتمي فرا خواند .

تاگس اشپيگل درادامه نوشت: دراين قطعنامه ازايران خواسته شده با پاسخگويي به ابهامات باقي مانده دربرنامه هسته اي خود رسيدگي به پرونده هسته اي خود را تا ماه نوامبر سال جاري ميلادي پايان دهد.اين منبع خبري در ادامه تصريح كرد ايران در اولين گام بايد به توقف غني سازي اورانيوم خود ادامه دهد .