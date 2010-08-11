  1. استانها
  2. گیلان
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

دو هزار و 319 واحد تولید نان آزادپز و عرضه مواد پروتئینی در گیلان بازرسی شد

دو هزار و 319 واحد تولید نان آزادپز و عرضه مواد پروتئینی در گیلان بازرسی شد

رشت - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان گیلان از بازرسی و نظارت دو هزار و 319 واحد صنفی تولیدی نان آزادپز و عرضه مواد پروتئینی در استان خبر داد.

 محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر به بازرسی 309 واحد صنفی تولیدی نان آزادپز و کلوچه پزی در استان اشاره کرد و افزود: این بازرسی ها با هدف تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای تولیدی مصرف کننده آرد و جلوگیری از افزایش قیمت کاذب انجام شده است.

وی با اعلام اینکه در بازرسی های انجام گرفته تعداد 36 واحد متخلف شناخته شدند، اظهار داشت: تخلفات مشهود این واحدها شامل نداشتن پروانه کسب، عدم درج قیمت، کم فروشی و عرضه خارج از شبکه آرد مصرفی و تعداد 46 کیسه آرد یارانه ای از واحد خبازی آزادپز کشف شده است.

معاون بازرگانی گیلان ادامه داد: ارزش پرونده متشکله به میزان 21 میلیون و 660 هزار ریال برآورد و برای سیر مراحل قانونی و صدور رای به تعزیرات حکومتی استان گیلان ارسال شده است.

وی در ادامه از بازرسی دو هزار و 10 واحد عرضه کننده گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ در سطح استان خبر داد و افزود: طی این بازرسی ها 58 واحد متخلف شناخته شدند.

فیض یادآور شد: عمده تخلفها در زمینه عدم درج قیمت و گرانفروشی بوده و ارزش پرونده های تشکیل شده برای این تعداد واحد صنفی 16 میلیون و 315 هزار و 790 ریال است که برای رسیدگی و صدور رای به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

کد مطلب 1131726

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها