برزیل در دیداری تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال آمریکا به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال برزیل بامداد امروز با گلزنی نیمار (29) و الکساندر پاتو (45) مقابل میزبان خود آمریکا به برتری رسید تا روند دیدارهای موفقیت آمیز خود مقابل ایالات متحده را ادامه دهد. این دیدار به میزبانی آمریکا و در حضور بیش از 77 هزار تماشاگر برگزار شد.

ایتالیا در دیگر دیدار دوستانه که در "آپتون پارک" انگلستان برگزار شد با تک گل دقیقه 55 کولو توره مقابل ساحل عاج تن به شکست داد. این نخستین دیدار چزاره پراندلی در کسوت مربی تیم ملی ایتالیا بود.

بوسنی هرزگوین و قطر هم در همین چارچوب با نتیجه تساوی یک بر یک به کار خود پایان دادند. ایبه سویچ در دقیقه 9 بوسنی را پیش انداخت و وسام رزق در دقیقه 60 ، بازی را به تساوی کشید.