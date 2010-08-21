به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته مشکلاتی که همه آنها به خاطر نبود اعتبارات لازم ایجاد شده بودند به قدری فدراسیون دوومیدانی را تحت فشار و بدترین شرایط ممکن قرار داد که بارها و بارها باعث اعلام گلایه و تهدید از سوی ورزشکاران این رشته شد.

دوومیدانی کاران تحت تاثیر مشکلاتی که در طول سال 88 با آن دست به گریبان بودند، سال جاری را آغاز کردند با این همه چشم خیلی‎ها به نتایج آنها در بازی‎های آسیایی چین دوخته شده است. چون ورزشکاران دوومیدانی در شرایط سخت بی پولی و بعضا بدون مربی سال گذشته، دو مقام قهرمانی و سومی در سطح آسیا گرفتند پس امسال که اسیر چنین عوامل بازدارنده‎ای نیستند می‎توانند دوباره مدال آور شوند. مانند بازی‎های آسیایی دوحه که یک مدال طلا و برنز گرفتند.

هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (آبان ماه 88 - گوانگجو) و چهارمین دوره رقابت‎های داخل سالن آسیا (اسفند ماه 88 - تهران) دو رویدادی بودند که با عنوان سومی و قهرمانی ایران به پایان رسید. اگر چه این موفقیت‏ها در سایه رکود این رشته قبل از بازی‎های آسیایی 2010 و به نوعی به دلیل افت رکوردها در سرما، بارندگی در چین به هنگام برگزاری رقابت‎های قهرمانی آسیا و همچنین ضعف دوومیدانی کاران خارجی حاضر در مسابقات داخل سالن به دست آمد اما ....

نباید از خاطر برد که درخشش دوومیدانی‌کاران در شرایطی برای ایران حاصل شد که فدراسیون دوومیدانی از لحاظ اعتبارات در بدترین شرایط چند ساله گذشته خود قرار داشت و فشردگی برنامه‌ها در کنار مسئولیت میزبانی چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا دست وپای مدیران این رشته را بسته بود.

بنابراین امسال که چنین معضلاتی در این فدراسیون دیده نمی‎شود، می‏توان به رکودشکنی ورزشکاران این فدراسیون در مهمترین رویداد سال امیدوار بود خصوصا اینکه شرایط هم برای این مهم فراهم شده است و آنها بهانه‎ای برای نتیجه نگرفتن ندارند.

این نظر ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوومیدانی است که با اطمینان از مدال آوری چندباره دوومیدانی کاران در گوانگجو صحبت می‏کند. تیمور غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: " همه بچه‎ها زیر نظر مربیان اختصاصی خود تمرین می‎کنند و طبق برنامه برای برپایی اردوهای برون مرزی که برایشان در نظر گرفته شده است به کشورهای مختلف سفر می‎کنند".

وی تصریح کرد: " برنامه‎های فدراسیون دوومیدانی کاملا هماهنگ با کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی پیش می‎رود. هرچند که بودجه مورد نیاز را با تاخیر دریافت کردیم اما اجازه ندادیم این موضوع مشکل‌ ساز شود. حتی در مورد حقوق چون حقوق همه ورزشکارانمان واریز شده است".

تیمورغیاثی که در بازی‎های آسیایی تهران شرکت داشت و به عنوان سوپر استار و ستاره بازی‏ها معرفی شد، با اطمینان از مدال آوری ایران در بازی‎های آسیایی 2010 تاکید کرد: "در چند ماده شانس مدال داریم. به احتمال صد در صد بیشتر از 4 مدال می‌گیریم. پرتاب دیسک، 800 و1500 متر، پرتاب وزنه و پرتاب با نیزه یا پرش ارتفاع ماده‌های هستند که احتمال کسب مدال در آنها بالا است".

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهرا شرایط لازم برای حضور موفق دوومیدانی کاران کشورمان در بازی‏های آسیایی چین مهیا است و به نوعی همه چیز برو فق مراد آنها می‏گذرد. احساس حدادی که در دوحه مدال طلا گرفت و در حال حاضر یکی از 10 نفر برتر دنیا محسوب می‎شود طی چندماه اخیر تمرینات خود را زیر نظر مربی اختصاصی‌اش با سفر به اروپا و کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، روسیه، اسلوونی، استونی و ... انجام داده است. حدادی در کنار محمد و محمود صمیمی امیدهای کسب مدال در پرتاب دیسک هستند. برادران صمیمی به تازگی از اردوی مجارستان و لهستان بازگشته و در ایران به سر می‎برند.

هادی سپهرزاد که نایب قهرمان آسیاست امید ایران برای دستیابی به مدال در ماده ده گانه است. او تا همین چندوقت پیش درمالزی تمرین می‎کرد. در پرتاب وزنه هم امین نیک فر مصمم به کسب سهمیه است تا شانس خود را برای مدال آوری در گوانگجو امتحان کند. این ورزشکار در آمریکا تمریناتش را دنبال می‏کند. و بالاخره اینکه سجاد و امیر مرادی هم برای مدال آوری در دو نیمه استقامت با هم رقابت دارند.سجاد با حضور در رقابت‎های جایزه بزرگ آسیا رکورد این مسابقات را شکست. امیر هم در این رقابت‏ها شرکت داشت.

دوومیدانی بانوان هم مدال می‎گیرد اما فقط توسط یک ورزشکار

دوومیدانی در بخش بانوان هم از امیدهای ایران برای مدال آوری در بازی‌های آسیایی 2010 است اما تنها امید فدراسیون دوومیدانی در این بخش معطوف به لیلا رجبی است. ورزشکاری که ستاره دوومیدانی زنان ایران در سال گذشته بود. او با کسب دو مدال طلا در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا و بازی‏‎های آسیایی ویتنام، کسب مدال برنز مسابقات گوانگژو، نشان برنز در رقابت‎های جایزه بزرگ آسیا و حضور در مسابقات قهرمانی جهان در برلین آلمان چهره متفاوتی از دوومیدانی زنان مسلمان ایرانی به نمایش گذاشت.

لیلا رجبی تنها مدال آور ایران برای دومیدانی زنان است چون رکورد سایر بانوان این رشته در سطحی نیست که بتوانند مدال آور باشند. نصرت کردبجه، ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوومیدانی و برای بخش بانوان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: " البته امیدواریم در دیگر ماده‌ها و توسط دیگر ورزشکارانمان هم بتوایم مدال بگیریم اما فعلا امید اول و آخرمان لیلا رجبی است. او در مجموعه آفتاب انقلاب تهران تمرین می‎کند".

وی ضمن بیان اینکه رجبی بدون مربی مشغول تمرین است، ادامه داد: "می‎خواستیم برای این ورزشکار مربی اختصاصی بگیریم اما به اصرار خودش صرفنظر کردیم چون معتقد است می‎تواند از پس تمرین وبرنامه‎هایش برآید".

کردبچه تاکید کرد: "سایر بانوان دوومیدانی کار هم در شهرستان‎های خود پیگیر تمریناتشان هستند. با آنها تماس داریم و جویای وضعیتشان هستیم".

ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوومیدانی و بخش بانوان در بخشی از صحبت‌های خود انتقاد کرد و گفت: "فدراسیون حقوق بانوان را می‎دهد و حتی کرایه خانه لیلا رجبی را هم پرداخت می‎کند. اما در مجموع به آقایان توجه بیشتری نشان داده می‌‌شود".

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو آبان ماه سالجاری به میزبانی چین برگزار خواهد شد.