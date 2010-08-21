به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته مشکلاتی که همه آنها به خاطر نبود اعتبارات لازم ایجاد شده بودند به قدری فدراسیون دوومیدانی را تحت فشار و بدترین شرایط ممکن قرار داد که بارها و بارها باعث اعلام گلایه و تهدید از سوی ورزشکاران این رشته شد.
دوومیدانی کاران تحت تاثیر مشکلاتی که در طول سال 88 با آن دست به گریبان بودند، سال جاری را آغاز کردند با این همه چشم خیلیها به نتایج آنها در بازیهای آسیایی چین دوخته شده است. چون ورزشکاران دوومیدانی در شرایط سخت بی پولی و بعضا بدون مربی سال گذشته، دو مقام قهرمانی و سومی در سطح آسیا گرفتند پس امسال که اسیر چنین عوامل بازدارندهای نیستند میتوانند دوباره مدال آور شوند. مانند بازیهای آسیایی دوحه که یک مدال طلا و برنز گرفتند.
هجدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا (آبان ماه 88 - گوانگجو) و چهارمین دوره رقابتهای داخل سالن آسیا (اسفند ماه 88 - تهران) دو رویدادی بودند که با عنوان سومی و قهرمانی ایران به پایان رسید. اگر چه این موفقیتها در سایه رکود این رشته قبل از بازیهای آسیایی 2010 و به نوعی به دلیل افت رکوردها در سرما، بارندگی در چین به هنگام برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا و همچنین ضعف دوومیدانی کاران خارجی حاضر در مسابقات داخل سالن به دست آمد اما ....
نباید از خاطر برد که درخشش دوومیدانیکاران در شرایطی برای ایران حاصل شد که فدراسیون دوومیدانی از لحاظ اعتبارات در بدترین شرایط چند ساله گذشته خود قرار داشت و فشردگی برنامهها در کنار مسئولیت میزبانی چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا دست وپای مدیران این رشته را بسته بود.
بنابراین امسال که چنین معضلاتی در این فدراسیون دیده نمیشود، میتوان به رکودشکنی ورزشکاران این فدراسیون در مهمترین رویداد سال امیدوار بود خصوصا اینکه شرایط هم برای این مهم فراهم شده است و آنها بهانهای برای نتیجه نگرفتن ندارند.
این نظر ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوومیدانی است که با اطمینان از مدال آوری چندباره دوومیدانی کاران در گوانگجو صحبت میکند. تیمور غیاثی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: " همه بچهها زیر نظر مربیان اختصاصی خود تمرین میکنند و طبق برنامه برای برپایی اردوهای برون مرزی که برایشان در نظر گرفته شده است به کشورهای مختلف سفر میکنند".
وی تصریح کرد: " برنامههای فدراسیون دوومیدانی کاملا هماهنگ با کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی پیش میرود. هرچند که بودجه مورد نیاز را با تاخیر دریافت کردیم اما اجازه ندادیم این موضوع مشکل ساز شود. حتی در مورد حقوق چون حقوق همه ورزشکارانمان واریز شده است".
تیمورغیاثی که در بازیهای آسیایی تهران شرکت داشت و به عنوان سوپر استار و ستاره بازیها معرفی شد، با اطمینان از مدال آوری ایران در بازیهای آسیایی 2010 تاکید کرد: "در چند ماده شانس مدال داریم. به احتمال صد در صد بیشتر از 4 مدال میگیریم. پرتاب دیسک، 800 و1500 متر، پرتاب وزنه و پرتاب با نیزه یا پرش ارتفاع مادههای هستند که احتمال کسب مدال در آنها بالا است".
به گزارش خبرنگار مهر، ظاهرا شرایط لازم برای حضور موفق دوومیدانی کاران کشورمان در بازیهای آسیایی چین مهیا است و به نوعی همه چیز برو فق مراد آنها میگذرد. احساس حدادی که در دوحه مدال طلا گرفت و در حال حاضر یکی از 10 نفر برتر دنیا محسوب میشود طی چندماه اخیر تمرینات خود را زیر نظر مربی اختصاصیاش با سفر به اروپا و کشورهایی مانند ایتالیا، فرانسه، روسیه، اسلوونی، استونی و ... انجام داده است. حدادی در کنار محمد و محمود صمیمی امیدهای کسب مدال در پرتاب دیسک هستند. برادران صمیمی به تازگی از اردوی مجارستان و لهستان بازگشته و در ایران به سر میبرند.
هادی سپهرزاد که نایب قهرمان آسیاست امید ایران برای دستیابی به مدال در ماده ده گانه است. او تا همین چندوقت پیش درمالزی تمرین میکرد. در پرتاب وزنه هم امین نیک فر مصمم به کسب سهمیه است تا شانس خود را برای مدال آوری در گوانگجو امتحان کند. این ورزشکار در آمریکا تمریناتش را دنبال میکند. و بالاخره اینکه سجاد و امیر مرادی هم برای مدال آوری در دو نیمه استقامت با هم رقابت دارند.سجاد با حضور در رقابتهای جایزه بزرگ آسیا رکورد این مسابقات را شکست. امیر هم در این رقابتها شرکت داشت.
دوومیدانی بانوان هم مدال میگیرد اما فقط توسط یک ورزشکار
دوومیدانی در بخش بانوان هم از امیدهای ایران برای مدال آوری در بازیهای آسیایی 2010 است اما تنها امید فدراسیون دوومیدانی در این بخش معطوف به لیلا رجبی است. ورزشکاری که ستاره دوومیدانی زنان ایران در سال گذشته بود. او با کسب دو مدال طلا در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا و بازیهای آسیایی ویتنام، کسب مدال برنز مسابقات گوانگژو، نشان برنز در رقابتهای جایزه بزرگ آسیا و حضور در مسابقات قهرمانی جهان در برلین آلمان چهره متفاوتی از دوومیدانی زنان مسلمان ایرانی به نمایش گذاشت.
لیلا رجبی تنها مدال آور ایران برای دومیدانی زنان است چون رکورد سایر بانوان این رشته در سطحی نیست که بتوانند مدال آور باشند. نصرت کردبجه، ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوومیدانی و برای بخش بانوان با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: " البته امیدواریم در دیگر مادهها و توسط دیگر ورزشکارانمان هم بتوایم مدال بگیریم اما فعلا امید اول و آخرمان لیلا رجبی است. او در مجموعه آفتاب انقلاب تهران تمرین میکند".
وی ضمن بیان اینکه رجبی بدون مربی مشغول تمرین است، ادامه داد: "میخواستیم برای این ورزشکار مربی اختصاصی بگیریم اما به اصرار خودش صرفنظر کردیم چون معتقد است میتواند از پس تمرین وبرنامههایش برآید".
کردبچه تاکید کرد: "سایر بانوان دوومیدانی کار هم در شهرستانهای خود پیگیر تمریناتشان هستند. با آنها تماس داریم و جویای وضعیتشان هستیم".
ناظر کمیته ملی المپیک در فدراسیون دوومیدانی و بخش بانوان در بخشی از صحبتهای خود انتقاد کرد و گفت: "فدراسیون حقوق بانوان را میدهد و حتی کرایه خانه لیلا رجبی را هم پرداخت میکند. اما در مجموع به آقایان توجه بیشتری نشان داده میشود".
شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو آبان ماه سالجاری به میزبانی چین برگزار خواهد شد.
