۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۸

آستراخان و ایران راههای همکاری تجاری - اقتصادی را بررسی می کنند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه از چشم انداز توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی جمهوری اسلامی و استان آستراخان روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، "محمود رضا سجادی" دیدار خود را از آستراخان را از روز گذشته آغاز کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در جریان دیدار روزهای 10 تا 12 اوت از استان آستراخان امور مربوط به توسعه تعامل اقتصادی را با مقامات استان بررسی می کند.

اینترفکس در این باره نوشت: در نظر است در چارچوب این دیدار در مورد همکاری در زمینه های اقتصادی و سرمایه گذاری تبادل نظر شود.

هیئت جمهوری اسلامی علاوه بر این از دانشگاه دولتی آستراخان و اتاق صنایع و بازرگانی آن دیدار می کند.

کد مطلب 1131755

