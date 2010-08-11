حذف نقاط حادثه خیز اولویت اصلی پروژه های راه سازی است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی علیخانی صبح روز چهارشنبه در نشست هماهنگی راهداری روسای ادارات راه و ترابری شهرستانهای هفتگانه استان اظهار داشت: به کارگیری سیستم نوین راهداری، اولویتبندی پروژههای راهسازی و راهداری، اصلاح شیب شیروانی، رعایت اصل مهندسی ارزش، افزایش ایمنی و کاهش تردد، تعامل با مسئولان شهرستانها و حفظ شأن و منزلت همکاران سرلوحه برنامههای راهداری این اداره کل است.
وی افزود: برهمین اساس راهداران این اداره باید در سال همت مضاعف و کار مضاعف با تلاش مضاعف ایمنی تردد و آرامش سفر را در محورهای حوزه استحفاظی استان برای مسافران فراهم کنند.
علیخانی با اشاره به اولیتبندی برنامههای راهداری در این استان افزود: لکهگیری در محورهای اصلی، فرعی و روستایی با مشخصات لازم، نصب علائم موردنیاز در محورهای ارتباطی استان، تعمیرات ابنیه فنی، شانهسازی محورها، بهسازی و روکش آسفالت راهها، تنقیه پلها و قنوات در یک جدول زمانبندی عملیات راهداری انجام خواهد شد.
مدیرکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پاکسازی حریم راهها، آزادسازی حریم، تنظیم علائم، شستشوی علائم در تمام راههای اصلی و فرعی و روستایی از دیگر اقدامات راهداری این اداره کل است تا که باید به انجام برسانیم.
علیخانی تصریح کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و وضعیت توپوگرافی استان، احداث، بهسازی و ترمیم راهها و جادههای استان نسبت به استانهای دیگر اعتبار بیشتری نیاز دارد.
وی نیل به این هدف را موجب دگرگونی و جبران عقبماندگی و ایجاد تحول در شبکه حمل و نقل استان دانست و گفت: امیدواریم با توجه به رویکرد جدیدی که در سال جاری به خاطر فرامین حکیمانه مقام معظم رهبری مبنی بر همت و کار مضاعف در پیش گرفتهایم، بتوانیم هر چه بیشتر و مطلوبتر در این عرصه گام برداریم و زمینه رشد و توسعه استان در این بخش را فراهم کنیم.
