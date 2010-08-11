"پاتوق های هنری" در حوزه هنری لرستان برگزار می شود

شیرزاد نعمتی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: "پاتوق هنری" عنوان محفلی است که از سوی واحد روابط عمومی حوزه هنری لرستان با حضور هنرمندان رشته های مختلف در طول ماه در این حوزه برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری چندین پاتوق هنری در طول ماه جاری، ادامه داد: در ادامه این سلسله نشست ها، 18 مرداد ماه "پاتوق هنری" با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان عضو واحد آفرینش های ادبی در سالن اجتماعات حوزه هنری لرستان برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان ادامه داد: در این جلسه شرکت کنندگان پیرامون مباحث مختلف هنری ، فعالیت های ادبی صورت گرفته در واحد، روند برگزاری کارگاههای هفتگی شعر و داستان، نحوه فعالیت اعضاء و مسائل و مشکلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.

نعمتی نیا خاطر نشان کرد: برگزاری نشست های نقد و بررسی در قالب اتاق فکر با حضور هنرمندان یکی از اولویت های حوزه هنری لرستان است که همواره با استقبال خوبی نیز از سوی هنرمندان مواجه بوده است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود به دیگر نشست های تخصصی حوزه هنری اشاره کرد و گفت: از سوی واحد آموزش و پژوهش حوزه هنری لرستان کارگاه تخصصی تبدیل داستان به فیلمنامه در خرم آباد برگزار شد.

رئیس حوزه هنری استان لرستان افزود: این کارگاه دو روزه با حضور استاد کامران زحمتکش در سالن اجتماعات حوزه هنری لرستان تعدادی از هنرمندان لرستانی آموزشهای لازم را فراگرفتند.