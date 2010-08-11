نمایشگاه قرآنی عروه الوثقی در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز شامگاه سه شنبه در جریان مراسم افتتاح نمایشگاه مذکور بیان کرد: برگزاری نمایشگاه های قرانی باعث معطر شدن فضای عمومی شهر می شود.

آیت الله اسد الله ایمانی با اشاره به اینکه دانشکده علوم قرآنی نیز از موقعیت مناسب در شیراز برخوردار است، افزود: باید در نمادهای شهری توجه به شعائر مذهبی و قرانی مورد دقت قرار گیرد.

در ادامه مراسم مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس نیز بیان کرد: سومین نمایشگاه قرآنی عروه الوثقی با استقبال و همکاری بسیاری از ارگانها برگزار شده که این نشان از اهمیت مسائل قرآنی در نزد آنها دارد.

منصور طبیعی تاکید کرد: نمایشگاه قرانی مذکور فقط محلی برای عرضه نرم افزاری و کتب نیست بلکه باید تلاش کرد تا از ظرفیت نمایشگاه برای نمایش پتانسیلهای موجود در استان در این بخش به شکل مناسب استفاده شود.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت اجرایی شدن نیم درصد فعالیت و مباحث قرآنی از سوی ادارات و ارگانها تاکید کرد.

به گزارش مهر، موضوعات این نمایشگاه شامل قرآن، عترت، نماز، وقف و بقاع متبرکه است. این نمایشگاه تا 29 مرداد ماه از ساعت 16 الی 21 و 30 دقیقه پذیرای حضور علاقمندان است.