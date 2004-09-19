مشاور حقوقي رييس جمهوري سوريه در خصوص سياست اعمال سلطه آمريكا در خاورميانه سخنراني خواهد كرد

به گزارش سرويس سياسي مهر ، دفترمطالعات سياسي و بين المللي سخنراني مذكور را با توجه به اهميت و وضعيت حساس منطقه خاورميانه و تحت فشار بودن كشور سوريه از جانب كشورهاي غربي برگزار مي نمايد.



جمهوري عربي سوريه به دنبال اشغال عراق و از ميان رفتن رژيم بعثي آن كشوربا فشارهاي گوناگون از ناحيه آمريكا، اسرائيل و بعضي از كشورهاي غربي مواجه گشته است.



اين فشارها در ابعاد گوناگون خود نظير بر هم زدن اوضاع داخلي لبنان و الزام جهت خروج سوريه از لبنان و اتهاماتي نظير كمك به تروريسم و تهيه سلاح هاي كشتار جمعي با هدف انعطاف پذيري دمشق در قضاياي صلح خاورميانه صورت مي گيرد كه در مجموع بر آينده تحولات منطقه تاثيرگذار خواهد شد.