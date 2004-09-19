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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۰۶

در مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه :

مشاور حقوقي رييس جمهوري سوريه در خصوص سياست اعمال سلطه آمريكا در خاورميانه سخنراني خواهد كرد

دكتر محمد عبدالعزيز الشكري،‌ مشاور حقوقي رئيس جمهور سوريه روز دو شنبه 30 شهريورماه سال جاري ساعت 9 صبح در خصوص سياست اعمال سلطه آمريكا در خاورميانه؛ بررسي رويكرد سوريه در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه سخنراني خواهد كرد .

به گزارش سرويس سياسي مهر ، دفترمطالعات سياسي و بين المللي سخنراني مذكور را با توجه به اهميت و وضعيت حساس منطقه خاورميانه و تحت فشار بودن كشور سوريه از جانب كشورهاي غربي  برگزار مي نمايد.

جمهوري عربي سوريه به دنبال اشغال عراق و از ميان رفتن رژيم بعثي آن كشوربا فشارهاي گوناگون از ناحيه آمريكا، اسرائيل و بعضي از كشورهاي غربي مواجه  گشته است.
اين فشارها در ابعاد گوناگون خود نظير بر هم زدن اوضاع داخلي لبنان و الزام جهت خروج سوريه از لبنان و اتهاماتي نظير كمك به تروريسم و تهيه سلاح هاي كشتار جمعي با هدف انعطاف پذيري دمشق در قضاياي صلح خاورميانه صورت مي گيرد كه در مجموع بر آينده تحولات منطقه تاثيرگذار خواهد شد.
 
کد مطلب 113180

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