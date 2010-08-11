آمریکا و اروپا در به انزوا کشاندن ایران شکست خورده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، در مطلب لس آنجلس تایمز که به قلم "پل ریشتر" نوشته شده، آمده است : تلاشهای آمریکا و متحدان این کشور برای شکل دهی اتحادی علیه ایران به منظور متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور، با مقاومت فزاینده کشورهایی چون روسیه، هند، چین و ترکیه روبرو شده است.

به نوشته این روزنامه، این کشورها به دنبال افزایش مناسبات تجاری خود با ایران هستند و از همین رو تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران توفیق چندانی کسب نکرده است.

اروپا نیز در همراهی با آمریکا تحریمهای جدید را علیه ایران اعمال کرده اما این تحریمها سبب شده تا رقیبان شرکت های اروپایی در بخش انرژی قراردادهای پرسودی را با ایران منعقد کنند که در صورت ادامه این روند بدون شک شرکتهای اروپایی به دولتهای خود فشار می آورند تا این تحریمها را از میان بردارند.



لس آنجلس تایمز افزود : آمریکا و اتحادیه اروپا به منظور سخت کردن تحریمهای شورای امنیت علیه ایران، خود نیز تحریمهایی را علیه تهران اعمال کردند و هدف از آن این بود که با افزایش فشارها به ویژه در بخش انرژی بر ایران این کشور متقاعد به متوقف کردن برنامه هسته ای خود شود، اما چهار کشور ذکر شده به این تحریمهای اضافی اعتراض کرده و درصدد افزایش مناسابت خود با تهران برآمدند.

این چهار کشور اعلام کرده اند که از تحریمهای ضعیف شده شورای امنیت علیه ایران تبعیت می کنند، اما هیچ تعهدی به پیروی از تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تهران ندارند.

در همین رابطه "بن رود" از کارشناسان موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک گفت : این چهار کشور به صراحت اعلام کرده اند که قصد همراهی با تحریمهای آمریکا علیه ایران را ندارند.

"سرگئی شماتکو" وزیر انرژی روسیه نیز در این باره می گوید : تحریمها به همکاری های دوجانبه ما با ایران لطمه نمی زند.

لس آنجلس تایمز می نویسد : اروپا نیز در همراهی با آمریکا تحریمهای جدید را علیه ایران اعمال کرده اما این تحریمها سبب شده تا رقیبان شرکتهای اروپایی در بخش انرژی قراردادهای پرسودی را با ایران منعقد کنند که در صورت ادامه این روند بدون شک شرکتهای اروپایی به دولتهای خود فشار می آورند تا این تحریمها را از میان بردارند.

در این میان آمریکا و اروپا نگران قانون شکنی شرکتهای خود و مبادله آنها با ایران هستند که در همین مورد از دولتهای اروپایی خواسته شده تا کنترل زیادی بر روی شرکتهای خود داشته باشند و هشدارهای لازم را درباره پیامدهای ارتباط با ایران به آنها بدهند.

علاوه بر آن آمریکا از متحدان غیر اروپایی خود نیز خواسته تا از تحریمهای ایران پیروی کنند و در همین رابطه "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا از همتای چینی خود خواسته تا از ارتباط شرکتهای چینی با ایران جلوگیری کند.

در همین رابطه وزارت امور خارجه چین با انتشار بیانیه ای و در پاسخ به درخواست برخی از نمایندگان کنگره آمریکا برای همراهی پکن با تحریمهای آمریکا علیه ایران، از روابط اقتصادی خود با تهران دفاع کرد.

"جیانگ یو" سخنگوی این وزارتخانه با اعلام این مطلب گفت: روابط تجاری چین با ایران شامل داد وستدهای معمولی بوده و به زیان کشورهای دیگر و جامعه بین الملل نیست.



وی خاطر نشان کرد: چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، همواره به قعطنامه های این شورا پایبند است.



همراهی نکردن پکن با واشنگتن در اجرای تحریمهای یکجانبه علیه ایران، واکنشهایی را در بین مقامهای آمریکایی برانگیخته است. روز دوشنبه نیز "رابرت آینهورن" معاون وزیر امور خارجه آمریکا از چین خواست که در اعمال تحریمها علیه ایران و کره شمالی، واشنگتن را یاری کند. وی مدعی شد که آمریکا خواهان مسئولیت پذیری پکن در قبال مسائل بین المللی است.



گفتنی است چین ماه گذشته تحریمهای یکجانبه اتحادیه اروپا علیه برنامه هسته ای ایران را که بخش حمل و نقل، انرژی و اقتصاد این کشور را مورد هدف قرار داده بود، محکوم کرد.