"خرد عمومی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشریه علاوه بر چاپ مقالات به نقد و بررسی کتابهای منتشر شده در حوزه‌های فلسفه سیاسی و فلسفه اخلاق نیز می‌پردازد.

نظریه سیاسی، اخلاق کاربردی و فلسفه منطق از جمله محورهای مورد بررسی این نشریه به شمار می‌روند.

یکی از موضوعات محوری مورد بررسی این نشریه مفهوم عقلانیت است. این نشریه سعی می‌کند مباحثه پیرامون عقلانیت را در سیاست و اخلاق تشویق کند و توسعه بخشد.

نظریه لاک درباره مالکیت، سقط جنین و محدودیتهای لیبرالیسم سیاسی و خرد عمومی در جامعه مردم از جمله مقالات منتشر شده در این شماره به شمار می‌روند.

تکامل ذهن و گفتگوهایی درباره اخلاق دو کتابی هستند که در این نشریه مورد نقد و بررسی قرار گرفته‌اند.

این نشریه خود را متعهد به رهیافتهای کثرتگرا می‌داند. این نشریه یکی از مروجان تفکر انتقادی است و سالی دو بار و به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. علاقه‌مندان برای دریافت مقالات این نشریه می‌توانند به آدرس اینترنتی: http://www.publicreason.ro/cuprins/4 مراجعه کنند.