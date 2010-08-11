فاضلابهای صنعتی زندگی آبزیان دریای خزر را به مخاطره انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد در جمع خبرنگاران خبرگزاری ها در بابلسر با اشاره به اینکه وجود آلودگیهای مختلف شیمیایی، فاضلاب شهری و کارخانجات در محدوده رودخانه ها و کاهش دبی آب رودخانه ها موجب تلف شدن بچه ماهی استخوانی در فصل تخم ریزی شده است، افزود: آلودگی زیست محیطی دریا نیز از دیگر مشکلاتی است که تاثیر مستقیم بر کاهش آبزیان را به دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: مازندران با بهره گیری دریای خزر و ذخایر ارزشمند آن از جمله ماهیان خاویاری، استخوانی و کیلکا از یک طرف و وجود توانمندیهای بالقوه و بالفعل در آبهای داخلی شامل 17هزار هکتار آب بندان ها، رودخانه های مهم شیلاتی، چشمه ها و وجود مناطق کوهستانی و دمای مناسب در منطقه مرکزی استان، نواحی صنعتی شیلاتی جایگاه ویژه و ممتازی در سطح کشور از نظر تولید آبزی پروری، صید و صیادی و صنایع شیلاتی قرارداده است.

وی با بیان اداره کل شیلات مازندران در چهار سال متوالی رتبه اول آبزی پروری و مقام دوم در تولید ماهیان سرد آبی در کشور را بخود اختصاص داده است خاطرنشان کرد: شیلات مازندران در سال 88 با بهره گیری از توان کارشناسی و تکنولوژی و برنامه ریزی دقیق، سال موفقی را در زمینه آبزی پروری پشت سر گذاشت به طوریکه در بخش آبزی پروری 46 هزار و 827 تن انواع آبزیان پرورشی در آب بندانها، مزارع گرم آبی و سردآبی و خاویاری تولید و به بازار مصرف عرضه کرد که رتبه نخست تولید ماهیان پرورشی را در کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه در سال گذشته بالغ بر هزار و 600 واحد آبزی پروری با حدود چهار هزار نفر شاغل فعال بوده اند، افزود: همچنین در سال 88 تعداد 84 فقره انواع مجوز آبزی پروری شامل 35 فقره موافقت اصولی ،17 فقره پروانه تأسیس و 32 فقره پروانه بهره برداری صادر شده است.

حبیب نژاد با بیان اینکه در سالهای اخیر با تلاش و همت نیروهای مراکز بازسازی ذخایر آبزیان شیلات استان طی دو دهه بیش از یک میلیارد و 200 میلیون قطعه بچه ماهی در مراکز بازسازی تکثیر و دررودخانه های منتهی به دریا رهاسازی شده است، خاطرنشان کرد: شیلات مازندران در راستای بازسازی ذخایر هرساله نسبت به تکثیر و رهاسازی بچه ماهیان اقدام می کند که در سال جاری برای اولین بار در یک حرکت جدید و نو و مردمی صیادان استان در امر بازسازی ذخایر ماهیان مشارکت فعالی داشتند به طوری که امسال بیش از 25 میلیون قطعه بچه ماهی سفید توسط اتحادیه تعاونی های پره استان تکثیر و رهاسازی شده است.

حبیب نژاد با بیان اینکه درسال گذشته هشت هزار و 500 تن ماهی استخوانی در استان مازندران توسط صیادان صید شد که 85 درصد ازاین میزان مربوط به ماهی سفید بوده است، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مازندران در عملیات مختلف شبانه روزی در سال گذشته در مبارزه با صیادان غیـرمجــاز موفق شدند بیش از 610 هزار رشته دام غیر مجاز ماهیان غضروفی و استخوانی را در دریا جمع آوری نمایند.