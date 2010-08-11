تدارکاتچی استقلال هستم / حضور حجازی نعمت است

بهتاش فریبا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن مثبت ارزیابی کردن وضعیت استقلال در آستانه بازی مقابل استیل‌آذین اظهار‌داشت: طی چند روز گذشته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و آماده بازی مقابل استیل‌آذین هستیم. روند تمرینات ما همانطور که پیش‌بینی می‌شد روبه‌رشد است و هفته به هفته بازی‌های هماهنگ‌تری از استقلال می‌بینیم.

مربی تیم فوتبال استقلال در مورد حریف این هفته گفت: استیل‌آذین تیم پرمهره‌ای است که از کادرفنی خوبی بهره می‌برد. می‌دانیم بازی سختی مقابل این تیم داریم اما با این حال بازیکنان از لحاظ روحی نیز کاملا آماده این مسابقه هستند.

وی در خصوص حضور حجازی در کمیته فنی باشگاه و استفاده از نظرات او برای هر بازی، تصریح کرد: ناصر حجازی از صاحبان باشگاه استقلال است که قطعا از نظرات ایشان استفاده می‌کنیم. وجود حجازی در استقلال لازم است و برای ما نعمتی به حساب می‌آید.

فریبا با اشاره به حضور روی نیمکت با کارت تدارکاتچی تیم، گفت: تا سال پیش که من مربی بودم بخشنامه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه بازیکنانی که در کارنامه خود بازی ملی دارند، بدون کارت A مربیگری می‌توانند روی نیمکت بنشینند. اتفاقی که برای دایی و منصوریان هم رخ داد.

وی در این خصوص افزود: این بخشنامه را ظاهرا امسال برداشته‌اند و من که فرصت حضور در کلاس A را نداشتم، بالاجبار با کارت تدارکاتچی روی نیمکت می‌نشینم. البته مشکل خاصی نیست و بزودی برای گرفتن این مدرک اقدام می‌کنم. هرچند پس از گذشت این همه سال خودم را هنوز تدارکاتچی استقلال می‌دانم.

دیدار دو تیم استقلال و استیل‌آذین روز شنبه 23 مرداد در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.