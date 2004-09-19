اتل متل يه جانباز ...

اتل متل يه بابا

كه اون قديم قديما

حسرتشو مي خورن

تمامي بچه ها



*



اتل متل يه دختر

دردونه باباش بود

بابا هرجا كه مي رفت

دخترش هم باهاش بود



*



اون عاشق بابا بود

بابا عاشق اون بود

به گفته بچه ها:

بابا چه مهربون بود



*

يه روز آفتابي

بابا تنها گذاشتش

عازم جبهه ها شد

دخترو جا گذاشتش



*



چه روزاي سختي بود

اون روزاي جدايي

چه سالهاي بدي بود

ايام بي بابايي



*

چه لحظه سختي بود

اون لحظه رفتنش

ولي بدتر ازاون بود

لحظه برگشتنش



*



هنوز يادش نرفته

نشون به اون نشونه

اون كه خودش رفته بود

آوردنش به خونه



*



زهرا به او سلام كرد

بابا فقط نگاش كرد

اداي احترام كرد

بابا فقط نگاش كرد



*



خاك كفش بابا را

سرمه توچشاش كرد

بابا جونو بغل زد

بابا فقط نگاش كرد



*



زهرا براش زبون ريخت

دو صد دفعه صداش كرد

پيش چشاش ضجه زد

بابا فقط نگاش كرد



*

اتل متل يه بابا

يه مرد بي ادعا

براش دل مي سوزونن

تمامي بچه ها





*



زهرا به فكرباباست

بابا توفكر زهرا

گاهي به فكر ديروز

گاهي به فكر فردا



*

يه روز مي گفت كه خيلي

براش آروز داره

ولي حالا دخترش

زيرش ، لگن مي ذاره



*



يه روز مي گفت : دوست دارم

عروسيتو ببينم

ولي حالا دخترش

مي گه به پات مي شينم



*



مي گفت : برات بهترين

عروسي رو مي گيرم

ولي حالا مي شنوه

تا خوب نشي نمي رم



*



وقت غذا كه ميشه

سرنگ را بر مي داره

يك زرده تخم مرغ

توي سرنگ مي ذاره



*



گوشه ي لپ بابا

سرنگ رو مي فشاره

براي اشك چشمش

هي بهونه مياره



*



عضه نخوره بابا جون

اشكم مال پيازه

بابا با چشماش ميگه :

خدا برات بسازه



*



هر شب وقتي بابا رو

مي خوابونه توي جاش

با كلي اندوه و غم

مي ره سركتاباش



*



" حافظ" رو برمي داره

راه گلوش مي گيره

قسم مي دهد حافظو

" خواجه ! " بابام نميره



*



دو چشمشو مي بنده

خدا خدا مي كنه

با آهي از ته دل

حافظو وا مي كنه



*



فال و شاهد و فالو

به يك نظر مي بينه

نمي خونه ، چرا كه

هر شب جواب همينه



*



اون شب كه از خستگي

گرسنه خوابيده بود

نيمه شب ، چه خواب

قشنگي رو ديده بود



*



تو خواب ديدش تو يك باغ

تو يك باغ پر از گل

پر از گل و شقايق

ميون رودي بزرگ



*



نشسته بود تو قايق

يه خرده اون طرف تر

ميان دشت و صحرا

جايي از اينجا بهتر ...



*



بابا سوار اسبه

مگه ميشه محاله ...

بابا به آسمون رفت

تا پشت يك در رسيد....