دوران تکامل مطبوعات در اصفهان دیر شروع شد

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، سید علیرضا حسینی شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران استان اصفهان با اشاره به اینکه این امر گلایه برخی از نمایندگان مجلس نیز است، افزود: جامعه مطبوعاتی استان اصفهان بسیار فعال است اما برخی از مطبوعات در این استان به صرف انتشار، چاپ می شوند و به همین دلیل مطبوعات استان تشخص و تعین لازم را ندارد.

وی ادامه داد: پایین بودن شمارگان انتشار نشریات استان از مشکلات موجود است در حالی که این امر از ملاک های اصلی حمایتی و جذب مخاطب به شمار می رود.

مشکلات مطبوعات خبرنگاران را خموده می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در بخش دیگری از سخنان خود لزوم شادابی نیروی انسانی فعال در مطبوعات استان را یاد آور شد و اظهار داشت: چنانچه این مشکلات حل نشود این نیروی شاداب نیز به سمت خمودگی پیش خواهد رفت و مطبوعات، سرمایه اصلی خود را از دست می‌دهند.

وی با بیان اینکه نباید همواره به تعریف و تمجید از خود پرداخت، گفت: استان اصفهان در زمینه مطبوعات پیشتاز نیست و برعکس دیگر حوزه ها باید به جای الگو دادن، الگو بگیرد.

دولتی شدن مطبوعات نقض غرض است

در ادامه یکی از خبرنگاران پیشکسوت استان گفت: از آنجا که دولت و حاکمیت ابزارهای خود را دارد، رسانه‌ها باید به طور کامل خصوصی و متعلق به مردم باشد، در غیر این صورت مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، مردم را کنار می زنند که این امر نقض غرض است.

عبدالمجید مجیدی نژاد ضمن تأکید بر این که باید به سهم رسانه ها در چشم انداز 1404 و اجرای سیاست های اصل 44 توجه داشت، افزود: در حال حاضر مطبوعات استان وضعیتی یک بام و دو هوا دارند.

وی اظهار داشت: مطبوعات استان زمانی می توانند به واقع کانالی از طرف مردم به سمت مسؤولان باشند که خصوصی سازی شوند.

مطبوعات باید صبوری کنند

شهردار اصفهان در واکنش به این گفته ها اظهار داشت: مشکل مطبوعات اصفهان کمبود امکانات نیست چرا که لنین کمونیست روسی نهضت خود را از یک اتاق کوچک اداره می کرد.

سید مرتضی سقائیان نژاد ادامه داد: مطبوعات باید صبوری کنند چرا که با این روحیه به جایی نمی‌رسند.

وی تصریح کرد: اکنون برخی از مطبوعات ملعبه دست استکبار شده و استکبار جهانی لشگریان خود را از فعالان نشریات می‌گیرد.

شهردار اصفهان با اشاره به این که باید برای مقابله با مطبوعات نقشه آفرینی کرد، ادامه داد: این ها همان کسانی هستند که به کشورهای دیگر رهسپار می‌شوند و در جبهه آنان شمشیر می زنند.

این سخنان سقائیان نژاد در حالی بود که به نظر می رسد مراسم تجلیل از خبرنگاران به جلسه محاکمه آنان تبدیل شد و به جای گرامیداشت، توهین به خبرنگاران در دستور کار گرفت که خبرنگاران زیادی در حاشیه جلسه به این امر معترض بودند.

در این جلسه جمعی از نمایندگان مجلس و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان نیز حضور داشته و از تعدادی خبرنگاران پیشکسوت اصفهان تقدیر شد.