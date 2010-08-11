تجلیل از ورزشی نویسان مهر در کرمان/ خبرنگاران ورزشی نویس ساماندهی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مراد حاج جعفری شب سه شنبه در جلسه هم اندیشی با خبرنگاران ورزشی نویس کرمان ضمن تجلیل از برخی رسانه ها و خبرنگاران ورزشی نویس استان کرمان از جمله امیررضا محمودی مدیر منطقه جنوب شرق خبرگزاری مهر و مرضیه حسینی خبرنگار ورزشی خبرگزاری مهر در دفتر نمایندگی استان کرمان اظهار داشت: رسانه ها در استان کرمان بخصوص در امر ورزش نقش تعیین کننده ای را ایفاء کرده اند و باید از این ظرفیت در راستای توسعه ورزش استفاده کرد.

وی ادامه داد: هئیت فوتبال استان کرمان قصد دارد به منظور استفاده از نظرات و پیشنهادات خبرنگاران ورزشی نویس وعمدتا فوتبال نویس و کمک به مشکلات فوتبال استان شورای خبرنگاران ورزشی استان را تشکیل دهد.

حاج جعفری با اشاره به اینکه در راستای تشکیل این شورا، شورای دیگری با نام اطلاع رسانی با کمک خبرنگاران فعال خواهد شد، گفت: کار این دو شورا به موازات هم استفاده از نظریات خبرنگاران و تلاش جهت حل برخی مشکلاتی است که با کمک قلم این قشر برطرف می شود.

وی افزود: پس از برگزاری جلساتی برای نشان دادن توانایی ها و قابلیتهای شورا و کمکهای هئیت فوتبال انتخابات شورا برگزار می شود و هفت عضو اصلی شورا مشخص و بقیه خبرنگاران به عنوان مشاورین هئیت با این شورا همکاری می کنند.

وی یکی از مهم ترین برنامه هایی که در راستای اجرای این طرح محقق می شود را افزایش توانمندیهای خبرنگاران ورزشی با برگزاری دوره های ویژه با حضور اساتید برتر کشور در حوزه خبر و تفسیر دانست و گفت: متاسفانه استان کرمان علیرغم داشتن خبرنگاران خوب در زمینه تفسیر ورزشی ضعیف است که امیدورایم یکی از کارهای این شورا تفسیر مناسب فوتبال استان در رسانه ها باشد.