صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به 5 میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت صنایع و معادن گزارش داد: بیشترین صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی متعلق به محصولات معدنی به ارزش یک میلیارد و 597میلیون دلار بوده است. در این مدت بالغ بر 453میلیون دلار خدمات فنی ومهندسی به خارج از کشور صادر شده است.

همچنین متوسط قیمت هر تن صادرات صنعتی ومعدنی بدون احتساب پتروشیمی طی فروردین ماه سال جاری بالغ بر 92/284دلار بوده است. ارزش صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی طی خرداد ماه سال جاری بالغ بر یک میلیارد و 634 میلیون دلار بوده است



در دوره زمانی یاد شده عمده کشورهای هدف در زمینه صدور کالاهای صنعتی ومعدنی شامل عراق ، چین ، امارات عربی متحده، هند و جمهوری کره بوده است.