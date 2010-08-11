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۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۱۸

150 هزار جوان در خراسان شمالی در آستانه ازدواج هستند

150 هزار جوان در خراسان شمالی در آستانه ازدواج هستند

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان جوانان خراسان شمالی گفت: 150 هزار جوان 14 تا 29 سال در استان خراسان شمالی در آستانه ازدواج هستند.

علی مستمک صبح چهار شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: از اولویتهای اصلی این سازمان، حساس سازی مسئولان نسبت به بحث ازدواج جوانان است.
 
وی افزود: این سازمان تاکنون چندین نشست دراین ارتباط برگزار کرده که حاصل آن فعال کردن پنج کمیته فرعی و پرداختن به مسائل و مشکلات جوانان در این باره بوده است.

وی تصریح کرد: کمیته اطلاع رسانی از جمله این کمیته هاست که دوره های آموزشی را برای جوانان استان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل بهزیستی و دانشگاه ها برنامه ریزی کرده است.
 
وی فعال کردن تشکلهای جوانان در سطح استان را از دیگر اولویتهای اصلی این سازمان در امسال برشمرد و گفت: با توجه به اینکه تشکلها بازوان قوی دولت به شمار می روند، پیگیری، تشکیل و واگذاری فعالیتها به تشکلها در دستور کار قرار گرفته است.

مستمک اذعان داشت: تاکنون سازمان ملی جوانان خراسان شمالی توانسته است 60 تشکل را در بخشهای مختلف فعال نماید.

وی ادامه داد: برای تسریع در فعال کردن تشکلها دراستان خراسان شمالی، سازمان در پی تسهیل مراحل اداری صدور مجوز برای تشکلهااست.

مدیر سازمان جوانان خراسان شمالی گفت: هم اکنون صدور مجوز برای فعالیت تشکلها از طریق چند مرجع صورت می گیرد.

تعداد جوانان خراسان شمالی 287 هزار نفر است.
کد مطلب 1131880

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