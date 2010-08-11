به گزارش خبرنگار مهر، "حرف آخر عشق" عنوان کتابی در قالب تلفیق شعر و عکس از زنده یاد قیصر امین پور و از تولیدات مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری استان تهران است که تا پایان ماه جاری توسط انتشارات سوره مهر منتشر می شود.

این کتاب که انتخابی از شعرهای این شاعر فقید است با تعدادی از تصاویر وی همراه می شود و مهم ترین ویژگی آن را می توان رونمایی از عکس هایی دانست که برخی از آنها تاکنون دیده نشده است و بخش دیگر عکس ها هم شامل تصویرهایی است که کمتر دیده شده اند.

در "حرف آخر عشق" بیش از 30 شعر از امین پور همراه با عکسهایی از وی که روی آنها کار گرافیکی شده است به صورت تلفیقی آمده است بدین شکل که یک صفحه شعر و مقابل آن تصاویر آورده می شود.

انتخاب شعرهای این کتاب با حسن شیخ حائری بوده است و عکسهای "حرف آخر عشق" بیشتر از آرشیو واحد تجسمی حوزه هنری انتخاب شده و همچنین از همکاری خانه شاعران جوان برای تدوین این کتاب به ویژه در بخش عکسها بهره برده شده است. این کتاب که از نظر گرافیک دارای اهمیت است توسط فرزاد ادیبی طراحی و اجرا شده است.

"حرف آخر عشق" به صورت چهار رنگ در قطع بیاضی، جلد سخت ، کاغد گلاسه و شمارگان 2500 نسخه منتشر خواهد شد.