  1. استانها
  2. ایلام
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۴:۲۸

در سال جاری؛

650 هزار مسافر از پایانه مرزی مهران تردد کردند

650 هزار مسافر از پایانه مرزی مهران تردد کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایانه و حمل و نقل استان ایلام گفت: در سال جاری هزار مسافر از پایانه مرزی مهران ترد کرده اند.

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این تعداد 400 هزار ایرانی و 240 هزار عراقی هستند که از پایانه مرزی مهران به داخل و خارج از کشور سفر کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: تردد این میزان زوار عتبات عالیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش نشان می دهد.

وی مهمترین عامل استقبال زوار عتبات عالیات از خروجی بین المللی مهران را ناشی از برقراری امنیت مطلوب در این منطقه دانست.

جوادیان یادآور شد: سالانه بیش از دو میلیون زائر از مرز مهران به کشور عراق تردد دارند.

استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

کد مطلب 1131889

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها