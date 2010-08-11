650 هزار مسافر از پایانه مرزی مهران تردد کردند

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این تعداد 400 هزار ایرانی و 240 هزار عراقی هستند که از پایانه مرزی مهران به داخل و خارج از کشور سفر کرده اند.
وی خاطرنشان کرد: تردد این میزان زوار عتبات عالیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش نشان می دهد.
وی مهمترین عامل استقبال زوار عتبات عالیات از خروجی بین المللی مهران را ناشی از برقراری امنیت مطلوب در این منطقه دانست.
جوادیان یادآور شد: سالانه بیش از دو میلیون زائر از مرز مهران به کشور عراق تردد دارند.
استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.
