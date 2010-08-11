650 هزار مسافر از پایانه مرزی مهران تردد کردند

فیض الله جوادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: از این تعداد 400 هزار ایرانی و 240 هزار عراقی هستند که از پایانه مرزی مهران به داخل و خارج از کشور سفر کرده اند .

وی خاطرنشان کرد: تردد این میزان زوار عتبات عالیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش نشان می دهد .

وی مهمترین عامل استقبال زوار عتبات عالیات از خروجی بین المللی مهران را ناشی از برقراری امنیت مطلوب در این منطقه دانست .

جوادیان یادآور شد: سالانه بیش از دو میلیون زائر از مرز مهران به کشور عراق تردد دارند.