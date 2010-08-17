مردم شهداد نگران گرمای 50 درجه ای/ کشاورزی شهداد از بین رفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، گرمای شدید هوا در استان کرمان به خصوص در مناطق شرقی استان از جمله بم، ریگان و فهرج خسارات جبران ناپذیری در بخش کشاورزی به خصوص در زمینه محصول خرما بجای گذاشته است.

و ادامه گرمای هوا در شهر شهداد در 90 کیلومتری کرمان که گرمترین نقطه زمین نیز در منطقه گندم بریان ثبت شده است مردم منطقه را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است.

بیشترین میزان گرمای هوا در این بخش در سال جاری 54 درجه ثبت شده است و این درحالیست که این دما در گندم بریان به مراتب بالاتر است.

بخشدار شهداد در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: متاسفانه با وجود کاهش هوا در بسیاری مناطق استان گرمای شدید همچنان در بخش شهداد ادامه دارد و روال زندگی مردم را تغییر داده است به طوریکه مردم به دلیل شدت گرمای هوا توان خارج شدن از منازل را در طول روز ندارند و تنها در ساعات ابتدایی روز و پس از غروب آفتاب برای تامین نیاز خود از منازل خارج می شوند.

محمد مومنی در خصوص کارمندان دولت نیز گفت: شرایط سرمایشی هوا در این شهرستان برای حضور کارکنان فراهم است و در این زمینه مشکلی نداریم اما مراجعه کنندگان به دلیل گرمای هوا کمتر به ادارت مراجعه می کنند که در این زمینه نیاز به تغییر ساعات کار ادارات داریم.

وی ادامه داد: در شهر شهداد تاکنون با کمبود آب مواجه نشده ایم هر چند میزان قابل توجهی از آب انتقالی به شهداد در طول مسیر و در کانالها تبخیر می شود و تنها مشکل مردم در این زمینه نرخ آب و برق است که با توجه به نیاز مردم با توجه به شرایط آب و هوایی در خصوص نرخ آب و برق باید تجدید نظر شود.

بخشدار شهداد در خصوص کشاورزی منطقه نیز گفت: شغل اصلی مردم شهداد کشاورزی است اما بسیاری از محصولات کشاورزی مردم در دمای بیش از 50 درجه از بین رفته است.

وی ادامه داد: برگ درختان مرکبات خشکیده است و تنها در قسمتهای پائینی درختان برگ و محصول باقیمانده است و همین مسئله در زمینه خرما نیز وجود دارد و گرم شدن بی رویه هوا موجب خشکیدگی محصول خرما شده است.

وی با اشاره به خسارات مالی شدید به کشاورزان شهدادی گفت: خسارات در بخش محصولات جالیزی شدیدتر است.

بخشدار شهداد از مسئولان خواست برای رفع مشکلات بخش شهداد به ویژه کشاورزان در خصوص بیمه محصولات کشاورزی همکاری لازم را داشته باشند.

طی یک ماه گذشته گزارشهای مختلفی از سوی خبرگزاری مهر در خصوص افزایش دمای هوا در مناطق مختلف کرمان و مشکلات مختلفی که برای مردم ایجاد شده است منتشر شده و جا دارد مسئولان مربوطه در حوزه استانی و کشوری موضوع را از نزدیک مورد بررسی قرار داده و چاره ای اساسی برای درد مردم بیاندیشند.