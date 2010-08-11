مرکز اورژانس اجتماعی در شیروان چرداول ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل بهزیستی استان ایلام صبح چهارشنبه در این آیین هدف از راه اندازی این مرکز را مداخلات روانی و اجتماعی قبل از مداخلات قضایی و انتظامی عنوان کرد .

صادق رستمی ادامه داد: در این مرکز خدمات تخصصی و مشاوره ای به گروه های هدف سازمان شامل زنان و دختران در معرض آسیب، کودکان خیابانی، همسران آسیب دیده، دختران و پسران فراری از منزل و... ارائه خواهد شد.

فرماندار شهرستان شیروان چرداول نیز در این آیین ضمن تقدیر از سازمان بهزیستی برای راه اندازی این مرکز، کاهش آسیبهای اجتماعی جامعه را نقش مهمی در افزایش سلامت اجتماعی جامعه دانست .