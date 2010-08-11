به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی"یک اشتباه کوچولو" به کارگردانی محسن دامادی و تهیه‌کنندگی داوود موثقی بعد از پایان اکران فیلم سینمایی "افراطی‌ها" به کارگردانی جهانگیر جهانگیری در گروه سینمایی آفریقا به نمایش در می‌آید. پخش این فیلم بر عهده موسسه شکوفا فیلم است.

"یک اشتباه کوچولو" کمدی خانوادگی و داستان دو خانواده از دو طبقه اجتماعی است که امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا، شیلا خداداد، مریلا زارعی و نادر سلیمانی در آن بازی کرده‌اند.

دامادی فیلمنامه آثاری چون "بهترین بابای دنیا"، "از صمیم قلب" و "افسانه پوپک طلایی" را نوشته و "گپ" نخستین فیلم سینمایی او بود که سال 82 تولید شد.

