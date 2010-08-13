۲۲ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۸

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌ مهر-گروه ‌ورزشی: پیگیری هفته دوم‌ مسابقات ‌فوتسال لیگ ‌برتر باشگاه‌های کشور و آغاز رقابت‌های جام حذفی فوتبال آلمان از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و دوم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با دوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با سیزدهم اوت سال 2010 میلادی.

- هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* فیروز صفه اصفهان - شرکت ملی و حفاری ایران، ساعت 22:30، سالن پیروزی اصفهان
* پرسپولیس تهران - کیش ایر قم، ساعت 22:30، سالن دستگردی تهران
* گسترش فولاد تبریز - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22:30، سالن شهید پورشریفی تبریز
* راه ساری - دبیری تبریز، ساعت 22:30، سالن سیدرسول حسینی ساری

- در ادامه مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان تیم بسکتبال "ب" ایران به میدان خواهد رفت.

- مسابقه "تیم کاپ" ایتالیا امروز درحالی برگزار می‌شود که در نیمه نخست یوونتوس برابر اینتر به میدان می‌رود، در نیمه دوم میلان مقابل اینتر قرار می گیرد و در نیمه سوم یوونتوس با میلان دیدار می کند.

- در ادامه دیدارهای دوستانه باشگاهی امروز دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید در ورزشگاه آلیانتس آره‌نا برابر همدیگر به میدان ‌می‌روند.

- مرحله نخست رقابت‌های جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* اوسنابروک - کایزرسلاترن
* یان رگنسبورگ - آرمنیابیله‌فلد
* لوبک - دویسبورگ
* فرانکفورت - پادربورن
* ویلهلمشاون - اینتراخت فرانکفورت
* اینگولشتاد - کالسروهه

