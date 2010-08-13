تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه بیست و دوم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با دوم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با سیزدهم اوت سال 2010 میلادی.

- هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* فیروز صفه اصفهان - شرکت ملی و حفاری ایران، ساعت 22:30، سالن پیروزی اصفهان

* پرسپولیس تهران - کیش ایر قم، ساعت 22:30، سالن دستگردی تهران

* گسترش فولاد تبریز - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22:30، سالن شهید پورشریفی تبریز

* راه ساری - دبیری تبریز، ساعت 22:30، سالن سیدرسول حسینی ساری

- در ادامه مسابقات بسکتبال جام استانکوویچ لبنان تیم بسکتبال "ب" ایران به میدان خواهد رفت.

- مسابقه "تیم کاپ" ایتالیا امروز درحالی برگزار می‌شود که در نیمه نخست یوونتوس برابر اینتر به میدان می‌رود، در نیمه دوم میلان مقابل اینتر قرار می گیرد و در نیمه سوم یوونتوس با میلان دیدار می کند.

- در ادامه دیدارهای دوستانه باشگاهی امروز دو تیم بایرن مونیخ و رئال مادرید در ورزشگاه آلیانتس آره‌نا برابر همدیگر به میدان ‌می‌روند.

- مرحله نخست رقابت‌های جام حذفی آلمان موسوم به (DFB Pokal) امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* اوسنابروک - کایزرسلاترن

* یان رگنسبورگ - آرمنیابیله‌فلد

* لوبک - دویسبورگ

* فرانکفورت - پادربورن

* ویلهلمشاون - اینتراخت فرانکفورت

* اینگولشتاد - کالسروهه