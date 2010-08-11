  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

تغییر ساعت بازدید از نمایشگاه "جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان"

تغییر ساعت بازدید از نمایشگاه "جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان"

ساعت بازدید از مجموعه آثار خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران از روز پنجشنبه، 21 مردادماه همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان 10 صبح تا 6 است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی موزه‌هنرهای‌معاصرتهران، نمایشگاه "جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان" با آثاری از مجموعه خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران از روز 23 خردادماه 89 در نگارخانه‌های موزه هنرهای معاصرتهران افتتاح و تا پایان شهریورماه 89 ادامه دارد.

در این نمایشگاه 24 پرتره به همراه بیوگرافی هنرمندان معاصر جهان که آثار آ‌نها در گنجینه و در این نمایشگاه به نمایش درآمده است به همراه 120 اثر از آثار گنجینه خارجی موزه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان از روز 21 مرداد ساعت بازدید از نمایشگاه "جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان" ‌همه روزه به جز جمعه‌ها و ایام تعطیل از ساعت 10 صبح تا 6 بعدازظهر است. 

در این نمایشگاه که 33 اثر از این آثار برای اولین بار در معرض دید قرار گرفته است، آثار هنرمندانی همچون کامی پیسارو، پل گوگن، ژرژ روئو، ژرژ براک، پابلو پیکاسو، ژوزف فرنان هنری لژه، اومبرتو بوچونی، رنه مگریت، خوان میرو، آلبرتو جاکومتی، جکسون پولاک، مارک روتکو، ویکتور وازارلی و ... به نمایش درآمده است.

کد مطلب 1131918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها