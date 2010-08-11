به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلدبولتن، نمایشگاه دستاوردهای علمی مسلمانان که تحت عنوان " 1001 اختراع" برگزار می‌شود قصد دارد به فعالیتهای علمی جهان اسلام که از قرن هفتم صورت گرفته، با تمرکز ویژه بر دوره‌ای که از آن عصر طلایی اسلام یاد می‌شود مورد تأکید قرار دهد.

عصر طلایی اسلام عصر شکوفایی در علم، فرهنگ، هنر و تکنولوژی بوده که سهم بسیاری در توسعه تمدن غربی و رنسانس داشته است.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که در زمان برپایی این نمایشگاه در ماه مارس و در لندن از آن دیدن کرده بود مقدمات انتقال و برپایی این نمایشگاه بزرگ در ترکیه را فراهم کرد تا مردم استانبول بتوانند بدون پرداخت هیچ هزینه ای از این نمایشگاه که در لندن 400 هزار بازدید کننده داشت دیدن کنند.

یکی از اشیاء برجسته در این نمایشگاه نسخه عینی 5 متری ساعت فیل است که اختراع بدیع الزمان جزری در سال 1206 بوده است. این ساعت فیل شبیه یک برج ساعت بزرگ است که از نیروی آب استفاده می کند. مخترعان و دانشمندان در منطقه‌ای که امروز از آن با عنوان ترکیه یاد می‌کنند چون جزری، پیری رئیس، معمار سنان آغا، تقی الدین محمد بن معروف الشامی السعدی و حسن جلبی جایگاه مهمی در این نمایشگاه و به تبع در توسعه علم دارند.

این نمایشگاه از سوی بنیاد علم، تکنولوژی و تمدن برگزار شده است و به تبیین دوره‌ای پرداخته که غرب از آن با عنوان ادوار تاریک یاد می‌کنند، زمانی که درحقیقت تمدنهای اسلامی، هندی و چینی پیشرفتهای قابل توجهی در علم و فرهنگ داشته‌اند. پیشرفتهایی که بنیادهای ریاضیات، شیمی و فیزیک معاصر را بنا نهاده است.

سلیم الحسنی رئیس بنیاد علم تکنولوژی و تمدن در گفتگو با خبرگزاری جیهان ترکیه با اشاره به این که این نمایشگاه به شدت مورد علاقه مخاطب ترکی قرار می‌گیرد اظهار داشت مسلمانان ترک نیز نقش مهمی در جهان علم داشته‌اند. یکی از قدیمی‌ترین نقشه‌های قاره امریکا و واکسینه شدن متعلق به مسلمانان ترک‌تبار است.

برخلاف نام این نمایشگاه، 1001 اختراع در جهان اسلام وجود ندارند و علت انتخاب این رقم تشابه با داستانهای افسانه ای 1001 شب بوده است.