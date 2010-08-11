۲۰ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

تعاونیهای مسکن مهر باید توانمند سازی شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان غربی بر توانمند سازی تعاونی های مسکن مهر توسط دستگاههای اجرایی ذیربط تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی افزود: در این راستا انبوه سازان مسکن باید از آخرین دستاوردها، اطلاعات و آئین نامه های اجرایی مطلع و از سوی دستگاههای ذیربط حمایت شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر توسط مردم با حمایت دولت از جمله پرداخت تسهیلات و ایجاد زیر ساختهای لازم اجرا می شود، بیان داشت: نباید برخی بی ملاحظه گری ها اجرای این طرح در سطح استان را تحت الشعاع قرار دهد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه دستگاهها آمار واقعی مسکن و اقدامات در دست انجام را در جلسات این ستاد ارائه کنند، اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت و محدودیت زمین برای ساخت مسکن بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی متولی و خدمات رسان و شرکت های تعاونی باید به اجرای این طرح در سطح استان سرعت دهند.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات احداث مسکن مهر در شهرستانهای پیرانشهر و تکاب بحث و تبادل نظر و راهکارهای رفع آن از سوی اعضای ستاد ارائه شد.

