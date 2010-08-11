تعاونیهای مسکن مهر باید توانمند سازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده صبح چهارشنبه در جلسه ستاد تامین مسکن آذربایجان غربی افزود: در این راستا انبوه سازان مسکن باید از آخرین دستاوردها، اطلاعات و آئین نامه های اجرایی مطلع و از سوی دستگاههای ذیربط حمایت شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن مهر توسط مردم با حمایت دولت از جمله پرداخت تسهیلات و ایجاد زیر ساختهای لازم اجرا می شود، بیان داشت: نباید برخی بی ملاحظه گری ها اجرای این طرح در سطح استان را تحت الشعاع قرار دهد.

استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اینکه دستگاهها آمار واقعی مسکن و اقدامات در دست انجام را در جلسات این ستاد ارائه کنند، اظهار داشت: به دلیل افزایش قیمت و محدودیت زمین برای ساخت مسکن بانکهای عامل، دستگاههای اجرایی متولی و خدمات رسان و شرکت های تعاونی باید به اجرای این طرح در سطح استان سرعت دهند.

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات احداث مسکن مهر در شهرستانهای پیرانشهر و تکاب بحث و تبادل نظر و راهکارهای رفع آن از سوی اعضای ستاد ارائه شد.